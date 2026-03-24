A 50 años del golpe, Jujuy marchó por memoria y justicia

La jornada de conmemoración por el 50° aniversario del último golpe cívico-militar y eclesiástico comenzó pasadas las 15:30. Organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos se concentraron en el Parque de la Memoria, ubicado en el Acceso Sur, desde donde dieron inicio a la marcha que luego se dirigió hacia Plaza Belgrano.

En un día signado por la emoción, los presentes desplegaron banderas y pañuelos blancos, mientras presentaban danzas teatrales y consignas que recordaban el “Nunca Más”. También hubo críticas hacia el gobierno actual, en el marco de la protesta.

“Es una alegría encontrarnos de nuevo, es una alegría abrazarnos, es una alegría decir: mantenemos la esperanza y mantenemos la confianza que vamos a seguir luchando para siempre por nuestros detenidos desaparecidos”, expresaron los participantes en medio del acto.

También se escucharon coplas que hacían referencia a la memoria histórica: “Y aunque me lleven de arrastras, mi memoria quedará. Y aunque me lleven de arrastras, mi memoria quedará. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

En medio de la movilización, madres y familiares de víctimas de la dictadura en Jujuy también estuvieron presentes, portando carteles y bordados con los nombres de los desaparecidos, que formaron parte central de los homenajes.

Con una convocatoria que reunió a numerosos presentes, la provincia de Jujuy se sumó a los homenajes que tuvieron lugar en distintos puntos del país, reafirmando el compromiso con el "Nunca Más” y la vigencia de la lucha por memoria, verdad y justicia.