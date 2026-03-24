Se concretó el ciclo "Operación Memoria"

El grupo de teatro Mate Cebado organizó para el fin de semana pasado un especial ciclo artístico que incluyó varias actividades y que denominó "Operación Memoria".

El ciclo duró tres días. Comenzó el sábado en la Mar en Coche Espacio Multicultural, continuó el domingo en El Inmigrante Jujuy Artes Escénicas; y ayer cerró en CAJA (Centro de Arte Joven Andino).

"Operación Memoria" fue declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

Los organizadores, Nadia Ruge y Agucho Cavadini, eligieron 10 directores y directoras de teatro, para que hicieran cada uno, un trabajo de 20 minutos más o menos con el testimonio de un detenido desparecido. Algunos de los directores que trabajaron en esta propuesta son Fabiola Quintos, Vicky Mamaní, Juan Castro Olivera, Nayra Muñoz, América Mamaní, Sergio Díaz Fernández, Agucho Cavadini, Pablo Velázquez y Sara Pérez, quienes trabajaron en base a los testimonios de Juan Felipe Noguera, Raúl Bartoletti, María Eva Arroyo, Inés Peña, Sebastián Fernández Ferreyra, Nora Ferreyra, Mariana Álvarez García, Máximo Bejarano, Oscar Alfaro y Juan Bosco Mechia.

Cada director armó un trabajo, y cada uno podía invitar a personas que le parecía para poder realizarlo.

Las producciones se presentaron en estos tres días.

Fue planteado por el grupo organizador como "un encuentro de teatro y construcción que nos atraviesa el corazón. El mismo que ponemos en tablas y calles con cada una de las personas que fuimos parte estos tres días".

Fueron 10 testimonios. 10 directores. 10 obras breves. "Para nosotros un homenaje a quienes compartieron su testimonio, un sueño que realiza, una militancia que se sostiene colectivamente. Somos artistas militantes de las causas justas, populares", sostienen.

Las antesalas

El sábado en La Mar en Coche, y anoche en CAJA, se hizo una antesala organizada por un emprendimiento que se llama Kolor Barro, de Adriana Fernández, que proponía entregar al público pañuelos realizados en cerámica, para que pudieran intervenirlos y llevárselos a sus casas, para poner en algún sitio para sumar memoria en la cotidianeidad.

El domingo, la antesala en El Inmigrante, consistió en la puesta de la obra "Estrella deja que cante", intervención artística a cargo de alumnos de la Escuela d Arte 42, dirigida por Saturnino Peñalva, Tania Quipildor y Gustavo Cruz.