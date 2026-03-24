Niña de doce años fue asaltada en un parque

Una mujer denunció en sede policial que un hombre le robó el teléfono celular a su hija de 12 años, mientras se encontraba en el parque lineal Xibi-xibi de la capital provincial. El sujeto se dio a la fuga corriendo por las calles de las inmediaciones del centro de la ciudad.

El ilícito ocurrió días pasados, en momentos que por la tarde la pequeña se encontraba en el mencionado espacio público junto a amigos de su edad, en el tramo comprendido entre las calles Sarmiento y Otero.

En ese contexto alrededor de las 17.30 un sospechoso se acercó a la mesa en la cual estaban reunidos y agarró el teléfono que se encontraba sobre la misma, para luego darse a la fuga a pie sin haber agredido de manera alguna al grupo.

Además, los amigos de la damnificada vieron cómo se escapaba subiendo la escalera que lleva a la avenida 19 de Abril del centro capitalino, de donde lo perdieron de vista.

Minutos más tarde, la pequeña de 12 años regresó a su casa en donde narró lo ocurrido a sus padres. Por esa razón su progenitora, por tratarse de una menor de 18, se dirigió a la Dirección General de Investigaciones del barrio Chijra.

En la sede policial, la mujer denunció el robo sufrido por su hija y aportó una breve descripción del sujeto que sustrajo el dispositivo en el parque lineal Xibi-xibi.