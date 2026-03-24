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TALLER ONLINE

Hasta el 30 inscriben para "Sembrando Conciencia"

Promueve la producción de huertos orgánicos.

Martes, 24 de marzo de 2026 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que continúan abiertas, hasta el 30 del corriente, las inscripciones para participar del taller virtual "Sembrando Conciencia", una propuesta gratuita destinada a todo el público interesado que promueve la producción de huertos orgánicos y la adopción de hábitos saludables.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano del municipio a través de la Dirección de Inclusión y Asistencia, se desarrolla por noveno año consecutivo y convoca a vecinos interesados en incorporar prácticas sustentables en su vida cotidiana.

El curso dará inicio el 31 del actual y se extenderá hasta el mes de julio bajo modalidad online. Durante ese período, los participantes accederán a contenidos teóricos, contarán con acompañamiento semanal para consultas y tendrán la posibilidad de realizar prácticas en la huerta a cielo abierto ubicada en el Parque Belgrano (distrito Alto Comedero).

Producción de compost

El ciclo comenzará con el módulo correspondiente a la temporada otoño - invierno e incluirá contenidos vinculados a la separación de residuos orgánicos, compostaje y técnicas básicas para la creación y mantenimiento de una huerta familiar.

Se destacó que la propuesta es libre y gratuita, abierta a personas de todas las edades interesadas en aprender a producir sus propios alimentos de manera sustentable y fortalecer la conciencia ambiental en el ámbito familiar.

 

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