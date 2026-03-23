Comenzó la vigilia por la Memoria en Plaza Belgrano

Comenzó la vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, en la antesala de las actividades previstas para este 24 de marzo.

La convocatoria, organizada por HIJOS Jujuy, reúne a distintos sectores en un espacio de encuentro, con intervenciones artísticas y música en vivo, dando inicio a una jornada de reflexión colectiva.

Las actividades continuarán este miércoles 24 con una agenda que incluye la Marcha de los Pañuelos Blancos en la localidad de Guerrero, prevista para las 10, con concentración en el acceso al pueblo.

Posteriormente, a las 11, se realizará un acto en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de esa localidad.

En horas de la tarde, a las 15, está convocada la concentración en el Parque de la Memoria, desde donde partirá la movilización hacia Plaza Belgrano.

Allí se llevará a cabo el acto central con la participación de organismos de derechos humanos y distintos sectores sociales.