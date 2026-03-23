"El plan económico de la dictadura tiene muchas similitudes con el actual"

El doctor en Historia, Nicolás Hernández Aparicio, sostuvo que lo sucedido durante la dictadura militar "viene siendo actualmente objeto de rediscusiones" ya que la fuerza política gobernante "ha realizado una nueva relectura del pasado buscando encontrar explicaciones alternativas en donde pareciera que la dictadura tuvo de alguna forma objetivos necesarios". En ese contexto, agregó que el argumento instalado por los militares de que el golpe de Estado fue realizado porque la Argentina estaba al borde de una guerra civil "es falaz" y afirmó que "hay muchas similitudes entre el plan económico de la dictadura y el del Gobierno actual".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el especialista desestimó la teoría de los dos demonios instalada por una parte de la sociedad debido a que "ya a finales del 75 la guerrilla había sido absolutamente diezmada por el Ejército argentino a través del famoso operativo Independencia".

"Es una fecha importante y lamentablemente en estos últimos tiempos viene siendo objeto de rediscusiones, de debates sobre cuestiones que al menos desde el año 83 con el retorno de la democracia eran como una especie de sentido común o de acuerdo social sobre algunos puntos y algunos ejes que la sociedad argentina parecía haber sanado luego de la experiencia dictatorial, pero hoy afloran nuevamente en el tablero social y político del momento", relató Hernández Aparicio. Y añadió: "Yo creo obviamente que tiene que ver con el contexto político en el que vivimos, en donde la fuerza política gobernante ha realizado una nueva relectura, por decirlo de alguna forma, sobre este pasado argentino de los años 70, buscando de alguna forma encontrar explicaciones alternativas, para repensar un pasado argentino donde de golpe pareciera que los desaparecidos no fueron tales, la dictadura tuvo objetivos de alguna forma necesarios, pero que si nos remitimos a lo estrictamente histórico, faltan a la verdad del proceso de lo que realmente sucedía en la Argentina previo al 24 de marzo del 76 y lo que sucedió entre el 76 y el 83", señaló.



El especialista recordó que "en el inicio del año 76 es verdad que la economía argentina mostraba signos de un estancamiento bastante profundo, que el contexto internacional no acompañaba y que el precio del petróleo se había disparado fruto de la crisis petrolera mundial, lo que había generado un efecto profundo en la economía argentina al desequilibrar la balanza comercial". "Argentina dependía fuertemente de la exportación de productos agropecuarios, los precios cayeron y las medidas en ese momento del tercer gobierno peronista, habían llevado la inflación al 566%, o sea, la economía estaba en una situación bastante explosiva y las medidas que se intentaban para frenar ese contexto adverso, no ayudaban demasiado. Entre ellas estuvo el el famoso Rodrigazo, que implicó una devaluación de la moneda nacional y que tuvo efectos muy negativos en el bolsillo de los trabajadores", indicó.

El historiador manifestó que "la dictadura sostuvo que la causa principal que habilitaba esta nueva interrupción de la democracia era el famoso virus subversivo. ¿Qué era el virus subversivo? La guerrilla argentina que venía operando desde el año 69 y que tenía expresiones principalmente tanto en Montoneros como en el Ejército Revolucionario del Pueblo". Sin embargo, Hernández Aparicio expresó que "la capacidad de acción de ambas organizaciones, ya a finales del 75 había sido absolutamente diezmada por el Ejército argentino a través del famoso operativo Independencia, lanzado a principios del 75 con el objetivo justamente de combatir la guerrilla rural. Entonces, esos cuadros militantes de la guerrilla estaban prácticamente aniquilados para finales del 75. Entonces, sostener o argumentar que la Argentina estaba al borde de una guerra civil o que peligraba la institucionalidad por parte de una posible toma del poder de la guerrilla no tiene sustento histórico. Es falaz".

Consultado sobre la teoría de los dos demonios, aseveró que "obviamente que no se puede poner a las organizaciones guerrileras y al Ejército en un contexto de igualdad de fuerzas, pese a que no se puede negar que la guerrilla cometió excesos y que produjo también hechos repudiables, pero no se puede comparar el grado de amplitud y el grado de injerencia del aparato estatal en la represión clandestina con el accionar de la guerrilla".

"La guerrilla es cierto que producía secuestros, secuestraba empresarios y atacaba blancos militares, pero el Ejército argentino, en aras de combatir esa subversión como fue denominada por la cúpula militar, ejecutó un plan sistemático de aniquilamiento. Eso no ocurrió solo con aquellos que pertenecían a la guerrilla, sino con todas aquellas personas que eran contrarias a lo que Jorge Rafael Videla denominaba el ser nacional. En ese ser nacional que Videla expuso varias veces en declaraciones abiertas a la prensa él sostenía que justamente el subversivo o el que estaba en contra del ser nacional abarcaba no solo a los guerrilleros, sino todas aquellas personas o grupos que profesaran algún tipo de pensamiento proclive al cambio social", relató el experto.

Interrogado sobre la situación económica, aseguró que "hay una línea de continuidad muy importante entre el plan económico de la dictadura y el que estamos viviendo con Javier Milei y que también tucvo una continuidad con el Gobierno de Carlos Menem". Y concluyó: "Uno de los pilares fundamentales del modelo económico instaurado por José Martínez de Hoz fue el crecimiento de la deuda externa y la estatización de la deuda privada, lo que acrecentó cada vez más el déficit fiscal de la Argentina. En ese momento eso tenía como objetivo alterar de manera radical la participación que tenían los trabajadores argentinos en el Producto Bruto Interno, lo que se llamaba la política del 50-50. La dictadura dio vuelta esa relación entre trabajadores y empresarios. Hoy podemos ver justamente que los trabajadores cada vez participan menos del Producto Bruto Interno. Entonces, si lo comparamos en esos términos, hay grandes similitudes entre el plan económico d ela dictadura y el actual".

