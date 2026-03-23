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Detuvieron a un sujeto que agredió a su padre y violó su libertad condicional

Un joven de 26 años fue interceptado por efectivos del Cuerpo de Infantería UR-4 luego de agredir físicamente a su padre de 57 años y huir de la vivienda.

Lunes, 23 de marzo de 2026 10:52

Durante la madrugada, efectivos del Cuerpo de Infantería UR-4 acudieron de urgencia a una vivienda del barrio San Martín, en Libertador, tras un llamado por violencia familiar. En el lugar, un hombre de 57 años denunció que había sido golpeado y amenazado por su propio hijo, quien se dio a la fuga luego del violento episodio.

Inmediatamente, los uniformados desplegaron un rastrillaje por las zonas aledañas al sector de la bomba de agua, en avenida Yucahan, logrando interceptar a un joven de 26 años que presentaba manchas de sangre en sus extremidades.

Al consultar sus antecedentes a través del sistema SI.F.CO.P., los efectivos descubrieron que el sujeto se encontraba bajo el régimen de libertad condicional, una situación que fue informada de inmediato a las autoridades judiciales competentes.

El agresor fue trasladado a la Seccional 39°, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Por su parte, el padre radicó la denuncia formal por las agresiones sufridas.

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