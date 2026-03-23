La Corte Suprema de la Nación confirmó la sentencia a un femicida

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo del máximo tribunal de la provincia y confirmó la sentencia a prisión perpetua del femicida de Tania Clemente Palacios, el exagente de la Policía Federal Mauro Nahuel Aparicio Maza.

La defensa de Aparicio Maza había apelado en todas las instancias recursivas el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 en junio del 2023, quien lo halló autor penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio)".

Recientemente, los abogados defensores agotaron la última instancia de apelación en la provincia y presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien falló de acuerdo a todos los tribunales que intervinieron en este expediente judicial.

El fallo del máximo Tribunal de la Nación, explica en los considerandos que el recurso interpuesto "no cumple con el requisito de fundamentación autónoma ni refuta todos y cada uno de la sentencia apelada y por ello se desestima la presentación directa".

El 15 de diciembre del 2019, alrededor delas 4.30, Tania Clemente Palacios se encontraba en una de las habitaciones de un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de calle Santa Catalina del barrio Güemes de San Pedro de Jujuy, junto a su pareja Mauro Aparicio Maza.

En un momento determinado, el exagente federal tomó su arma reglamentaria, una pistola semiautomática marca Browning calibre 9mm, disparó a Tania, impactando en la zona del tórax, hiriéndola mortalmente.

Durante el juicio oral y público, la defensa del femicida intentó interponer hipótesis que para el Tribunal fueron infundadas e improcedentes.

Durante la condena, el entonces juez de Ejecución de la Pena, Carlos Emlio Cattan, había otorgado "salidas especiales extensivas" por tiempo indeterminado para Nahuel Aparicio, poniendo a su disposición todos los viernes un vehículo del Estado, efectivos de custodia, para que el condenado visite a sus familiares en San Pedro, por el tiempo de 4 o 5 horas.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la provincia tomó conocimiento del hecho, solicitó un informe al juez Cattan, quien de inmediato presentó su renuncia y sus fallos fueron invalidados en otra audiencia.