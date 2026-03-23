Goleada de Peñarol ante Juventud por 6 a 1

La segunda fecha del Anual "Matías Alfonso" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol se jugó a medias. Mañana completan San Francisco Bancario con Herminio Arrieta y Unión Calilegua con Central Norte.

Sin embargo ayer si hubo acción, con lluvia de goles incluida, porque Deportivo Peñarol se impuso ante Juventud Unida 6 a 1 en encuentro desarrollado en el estadio de Club Defensores de Fraile Pintado con el control de Eduardo Fernández.

El dominio del "carbonero" fue desde el principio, manejó mejor la pelota y cada vez que profundizó un ataque marcó diferencias. Fue contundente y terminó justificando la goleada ante su gente que dijo presente.

Cruz a los 7 minutos inauguró el marcador y a los 11 Arias amplió la diferencia. Después apareció Gómez, a los 26 minutos, para marcar el tercer grito local.

En el complemento, a los 30 Cruz marcó el cuarto, el quinto fue obra de Murillo, a los 34 Sanabria anotó el sexto gol mientras que Herazo a los 35 minutos descontó para Juventud solamente para las estadísticas.

En otro de los encuentros, Mitre de Calilegua sacó pecho en el "Complejo Municipal" y le ganó como visitante a Defensores de Yuto 2 a 1 con los goles de Fascio y Cuellar respectivamente sumando tres puntos de oro en un reducto complicado y en el cual la "naranja mecánica" siempre se hace fuerte.

También en la jornada de ayer, Cultural Las Yungas se impuso ante Boca Juniors 3 a 1 en el estadio "Complejo Municipal" de la localidad de Caimancito, mientras que Municipal Vinalito hizo lo propio ante Sportivo Leach también por 3 a 1 pero en el estadio "Complejo El Talar".

Pero la fecha recién se completa mañana con los últimos dos encuentros que fueron postergados. A partir de las 16.15, San Francisco Bancario recibe a Herminio Arrieta en el estadio "Daniel Guzmán" en un clásico que promete emociones.

El otro encuentro, será en el mismo horario Unión Calilegua será local ante Central Norte en otro encuentro atractivo.

Liga del Ramal

Hoy se juega la 2º fecha del Apertura de la Liga del Ramal que ayer fue postergada. Será el mismo programa que se había anunciado en cuanto a horarios, estadios y duelos.

Por la Zona A, San Pedro vs. El Polo en la "Visera", Providencia vs. Parapetí en "Provi". Por la B La Esperanza vs. Tiro en el "Sembinelli", Independiente vs. La Merced en la "Caldera", por el Interzonal Rodeíto (Zona B) vs. Río (Zona A) en Rodeíto.