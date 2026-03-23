Atropelló y provocó la muerte de un peatón, y fue linchado

Un motociclista atropelló y provocó la muerte de un transeúnte, intentó fugarse y fue linchado por testigos que lo persiguieron, en la ciudad de Palpalá. El inculpado fue hospitalizado y tiene custodia policial.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 6, sobre un tramo de la avenida Libertad, en la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un joven de 28 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Corven Hunter de 150 cc de cilindradas y en un momento determinado, por causas que aún se tratan de establecer, atropelló a un transeúnte.

Posteriormente el temerario conductor se reincorporó y optó por darse a la fuga, pero fue reducido y linchado por testigos del incidente vial, en la intersección de la mencionada avenida con la calle Nicaragua.

Personal del Same se constituyó de inmediato en el lugar de los hechos, donde constataron que el transeúnte lamentablemente carecía de signos vitales. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, para su identificación y posterior entrega a su familiares.

Mientras que efectivos policiales observaron que un grupo de personas tenía reducido al conductor inculpado, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los testigos relataron el episodio, indicaron que tuvieron que perseguir al conductor ante el intento de fuga y que, tras reducirlo, lo trasladaron nuevamente al lugar de los hechos.

El motociclista tuvo que ser asistido por los paramédicos y trasladado al hospital "Wenceslao Gallardo", donde quedó alojado en sala de Observación, con custodia policial.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular, mientras que los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y secuestraron la motocicleta protagonista.

Las actuaciones complementarias fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se realice un test de alcoholemia al inculpado y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 23°.