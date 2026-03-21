El sacerdote DJ viral tocará gratis en Argentina

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto convocó a los argentinos a un homenaje al Papa argentino en Plaza de Mayo el 18 de abril a las 20h.



La entrada será libre y gratuita. El evento estará organizado junto a la Asociación Miserando.



"Quiero invitar a todos, todos, todos a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios", escribió el religioso en redes.



El Padre Guilherme se hizo conocido mundialmente en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa, donde despertó a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del Sumo Pontífice.



Su gira Hope Tour mezcla música electrónica con mensajes espirituales y fragmentos de discursos religiosos como el Papa Francisco y Juan Pablo II.