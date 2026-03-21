Adolescente fue atacado a puñaladas durante un asalto

Un lamentable episodio se registró en un barrio capitalino, donde un adolescente de 16 años fue atacado a puñaladas durante un violento asalto. La víctima buscó ayuda en una sede policial y fue traslada al hospital "Pablo Soria".

Según las fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del hecho el pasado viernes alrededor de las 21.40, cuando un adolescente de 16 años que tenía heridas sangrantes se presentó por sus propios medios en la Seccional 30° y solicitó asistencia médica urgente.

Los efectivos alertaron al personal del Same que se presentó en el lugar y asistió a la víctima, que presentaba heridas de arma blanca en la zona lumbar y abdominal. El joven fue trasladó de inmediato al hospital "Pablo Soria", donde quedó alojado en sala de Observación.

La misma fuente indicó a este matutino que el joven herido se presentó en la sede policial junto a un amigo de 22 años, quien relató a los efectivos policiales que caminaban por un tramo de la avenida Horacio Guzmán del barrio Mariano Moreno, cuando fueron interceptados por un grupo de sujetos que intentó asaltarlos.

Según mencionó, opusieron resistencia y en medio del forcejeo, uno de los inculpados extrajo un arma blanca, atacó a la víctima y se dieron a la fuga. Aunque no pudo aportar mayores precisiones sobre los agresores.

Posteriormente las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector para esclarecer el lamentable episodio y que una vez que la víctima reciba el alta médica, se tome declaración y se recepcione la correspondiente denuncia.

Por último, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 30°, por directivas del representante fiscal.