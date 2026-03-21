La emotiva despedida de Ciro hacia Daniel Buira

El cantante Ciro Martínez, que fue el vocalista, líder y principal compositor de Los Piojos, se despidió con notable angustia del histórico baterista Daniel Buira, que falleció esta madrugada en la escuela de percusión donde daba clases, y señaló: “Qué dolor. Te faltaba por vivir”.

El cantante rememoró el vínculo en un comunicado a través de sus redes sociales, donde expresó: “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes”.

“Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, relató Martínez.

Como cierre, el cantante se explayó: “Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro”.

Buira sufrió una descompensación en la agrupación de percusión “La Chilinga” donde daba clases y, tras la llegada de efectivos policiales, uno de los presentes sostuvo que el baterista estaba en un patio interno y había solicitado ayuda porque “no podía respirar”.

En tanto, el mismo testigo indicó que al salir a asistirlo, se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Por su parte, el personal del SAME constató el fallecimiento en la escuela.

Su imagen quedará ligada a quien fue parte de “Los Piojos” desde sus inicios a fines de la década del 80 y se consolidó como uno de los pilares rítmicos del grupo, dondeacompañó el crecimiento de la banda hasta su separación en 2009.

A lo largo de su carrera, el músico participó en la grabación de discos emblemáticos del rock nacional como “Chactuchac” (1992), “Ay ay ay” (1994), “Tercer arco” (1996), “Azul” (1998) y “Verde paisaje del infierno” (2000), trabajos que marcaron a una generación y posicionaron a la banda como una de las más convocantes de la escena local durante los años 90 y principios de los 2000.

En ese marco, integró la etapa de mayor masividad del grupo, con presentaciones en estadios y festivales multitudinarios, entre ellos los recordados shows en el estadio de River Plate y giras por todo el país. Su estilo combinaba la base del rock con elementos de la percusión latinoamericana, y se convirtió en un referente dentro de su instrumento en la escena local.