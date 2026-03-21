San Antonio sin luz este domingo

La empresa suministradora de energía eléctrica anunció que el servicio de luz será interrumpido por mejoras programadas para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro en San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas aledañas.

Estiman que las tareas se realizarán de 9:00 a 14:00 horas.

Al finalizar las tareas, el suministro se restablecerá automáticamente. La empresa recomienda a los vecinos de San Antonio desenfuchar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.