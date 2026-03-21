En medio del escándalo, Tini Stoessel brilló junto a Ángela Torres en Córdoba

Tini Stoessel celebró una noche especial en el estadio Kempes con su show FUTTTURA, en la previa de su cumpleaños y en medio del revuelo mediático que la involucró junto a María Becerra y Emilia Mernes. El escándalo estalló días atrás cuando Tini y María dejaron de seguir en redes a Emilia, una decisión que desató especulaciones, rumores de distanciamiento y versiones sobre conflictos personales y profesionales entre las tres figuras más convocantes del pop argentino. La situación escaló cuando otras celebridades y colegas, como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres, también dejaron de seguir a Emilia, amplificando el impacto y provocando debates en redes y programas de espectáculos.

En ese contexto, Tini eligió Córdoba para reencontrarse con su público y sorprendió al invitar al escenario a Ángela , quien viene de brillar en el festival Lollapalooza y fue una de las figuras que se sumó al unfollow masivo a Emilia, reforzando la idea de que el grupo de artistas tomó partido en la interna. Antes de la colaboración, Tini dedicó unas palabras llenas de admiración a su colega: “Extremadamente hermosa. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Que se escuche muy fuerte el aplauso para ¡Ángela Torres!” El público respondió con ovaciones y ambas compartieron un momento de complicidad sobre el escenario.

La noche fue tomando un cariz épico no solo por el clima emocional y la expectativa, sino también por el clima meteorológico: a medida que avanzaron las horas, la lluvia comenzó a caer sobre el estadio cordobés. Lejos de frenar el espectáculo, Tini y Ángela interpretaron “Favorita” y luego “Si tú te vas” bajo la lluvia, acompañadas por miles de fans que resistieron el mal tiempo y convirtieron el show en una verdadera fiesta a cielo abierto. El agua no solo no dispersó al público, sino que sumó emoción y adrenalina: las artistas bailaron, saltaron y cantaron empapadas, celebrando el aguante de la gente y disfrutando del momento con una entrega total.