Celebraron treinta y cuatro años

En el marco del 34° aniversario del Colegio Modelo Palpalá se reconoció el aporte de quienes cumplieron funciones imprescindibles para lograr las metas y proyectar nuevos desafíos con la educación de generaciones de alumnos que egresaron. La gerente general Ester Lizárraga de Ortiz encabezó el acto protocolar junto a socios padres, alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa. En la oportunidad se destacó la importancia de la proyección de mejora que siempre tuvo la institución educativa.

CELEBRACIÓN | ESTUDIANTES DE LA CASA DE ESTUDIOS PALPALEÑA.

La educación en valores, logrando 34 años de historias que muestran una motivación permanente en quienes dirigen los destinos de colegio y quienes trabajando en él dejan su impronta. “Desde que nacimos seguimos motivados de construir y formar personas de bien con valores humanos”, señaló la gerente educativa, Silvia Busquets, quien añadió “nunca nos faltó convicción en un camino que nos invita a la renovación permanente con miradas humanas”. Durante la segunda parte del acto se entregaron reconocimientos a integrantes de la comunidad educativa por su valioso aporte en los 34 años de historia educando y proyectando un futuro mejor y adaptando su enseñanza a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad.