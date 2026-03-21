Pumahuasi celebró sus 114 años de vida

ABRA PAMPA (Corresponsal). El pueblo de Pumahuasi, perteneciente al departamento de Yavi y ubicado a la vera de la ruta nacional 9, vivió el jueves último una celebración cargada de emoción al conmemorar sus 114 años de vida junto a las fiestas patronales en honor a San José.
Las actividades comenzaron temprano, a las 7, con la salva de bombas, el repique de campanas y el izamiento del pabellón nacional. A las ocho, la Comisión Municipal de Pumahuasi ofreció un desayuno comunitario para todos los presentes, gesto que marcó el inicio de una jornada de encuentro.
La fe se hizo sentir con la solemne misa en honor a San José, oficiada por el cura párroco de La Quiaca, que reunió a vecinos y visitantes. Luego, se desarrolló el acto protocolar y el desfile cívico militar al son de la banda de la ciudad fronteriza, con la participación de comunidades vecinas y originarias de Escaya, Chocoite, Chaupiuno, Cara Cara, El Tolar, La Intermedia, Piedra Negra, Mina Puma Wasi y La Pulpera. También acompañaron autoridades educativas y el pueblo en general. En este marco, se destacó la presencia de abanderados de escuelas primarias y secundarias de diferentes instituciones de localidades cercanas, junto a sus directores y docentes, quienes dieron un marco solemne y educativo a la celebración.
Entre las autoridades presentes se encontraban el comisionado municipal, Héctor Martiarena, acompañado por el diputado provincial Orlando Cruz; Ayelén López, coordinadora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo; y, desde la Jefatura de Gabinete, Pablo Paredes, Jael Escalante, Gabriel Albornoz y Alina Gutiérrez.
Durante el acto, además, se entregaron reconocimientos a personal jubilado de la Comisión Municipal, gesto que puso en valor la trayectoria y el compromiso de quienes dedicaron años de servicio a la comunidad.
La jornada continuó con la procesión por las calles del pueblo, donde la imagen de San José fue acompañada por la fe viva del pueblo. A lo largo del recorrido, los peregrinos elevaron plegarias por el bienestar de la comunidad y la salud de todos, manifestando la protección del santo patrono. En cada estación elegida se ofreció incienso tanto a la imagen principal como a las demás figuras religiosas que acompañaban la procesión. Finalizada la peregrinación, a las 13, se compartió un almuerzo comunitario ofrecido por la Comisión Municipal, reafirmando la unidad y fe popular que sostiene la vida de la localidad de Pumahuasi. Este gesto, tan propio de las zonas rurales, tuvo como único propósito compartir y recibir a los visitantes de la mejor manera. En esta ocasión, la comunidad sirvió un asadito de llama acompañado de papas criollas y sopa brindando a todos los presentes un sabor auténtico de la tierra y un símbolo de hospitalidad que fortaleció aún más los lazos de fraternidad.
La tarde estuvo marcada por la ceremonia a la Pachamama a las 15, un acto de profundo respeto a la Madre Tierra que refleja la cosmovisión andina y la unión de tradiciones ancestrales con la fe católica. Posteriormente, a las 16, comenzó la tradicional cuarteada, expresión cultural que dio cierre a la jornada festiva con el fervor de toda la comunidad. Este rito ancestral, compartido con peregrinos llegados de diversas comunidades, se convirtió en un momento especial de encuentro y devoción.
Con este aniversario, Pumahuasi reafirma su historia, su fe y su identidad, mostrando que la fuerza de un pueblo se sostiene en la unión y la esperanza compartida.