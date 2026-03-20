Hallan el cuerpo de un hombre en el río Lavayen

El cuerpo de un hombre de 46 años, identificado como E.L.N., fue encontrado este jueves por la tarde en el río Lavayen. Según el parte oficial, alrededor de las 16, personal policial que se hizo presente en el lugar observó a la víctima en medio del cauce, con la muñeca sujeta por el cordón de una red de pesca.

Con la colaboración de los familiares presentes, los efectivos lograron extraer el cuerpo y trasladarlo hacia la orilla. Inmediatamente, se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuyos peritos se hicieron presentes para realizar las tareas de rigor en el lugar.

Finalizadas las pericias en el sitio, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro. El examen cadavérico dio inicio a las 22, bajo las directivas de la ayudante fiscal de turno.

El médico policial llevó adelante una minuciosa inspección del cuerpo, donde no se hallaron indicios traumáticos. Sin embargo, se constató un estado de descomposición correspondiente a 72 horas de evolución. En base a estos hallazgos, el facultativo determinó que la causa del deceso fue “asfixia por sumersión”, labrando el certificado de defunción correspondiente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.