Secuestraron más de 64 kilos de cocaína en Purmamarca

Más de 64 kilos de cocaína de máxima pureza fueron secuestrados tras un operativo llevado a cabo por los efectivos de la Policía Federal, donde además se logró la detención de dos hombres y el secuestro de una camioneta 4x4.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en un tramo de la ruta nacional Nº 52, cerca de la localidad de Purmamarca, cuando los efectivos de la División Antidrogas con jurisdicción en San Pedro, de la Policía Federal Argentina, realizaban controles vehiculares de rutina en las inmediaciones.

Allí pudieron observar que se aproximaba al puesto de control una camioneta marca CW Amarok y el conductor intentó evadir a los efectivos realizando bruscas y temerarias maniobras.

Los efectivos lograron detener la marcha del rodado y reducir a dos hombres que circulaban a bordo, para una inspección en el interior de la camioneta.

En una primera instancia, y con la correspondiente autorización de la Unidad Fiscal Federal de la provincia, el rodado fue inspeccionado mediante el uso de un escáner móvil. Y posteriormente, intervino el can detector de estupefacientes y fentanilo “Mau”, quien marcó la posible presencia de sustancias ilícitas en la parte trasera del rodado el sector de la caja.

Ante esta situación, la judicatura actuante dispuso el traslado del procedimiento a la dependencia policial, con el objetivo de realizar una inspección más exhaustiva logrando detectar un doble fondo donde se ocultaban varios paquetes tipo ladrillos encintados los cuales al ser sometidos a la prueba de campo correspondiente arrojaron positivo para cocaína de máxima pureza, con un peso que excede los 64 kilogramos y tiene el sello de un delfín, característico del narcotraficante salteño Delfín Reinaldo Castedo, conocido como el "Patrón del Norte", líder de una organización criminal que operaba principalmente en la frontera entre Salta y Bolivia. Castedo actualmente cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de Liliana Ledesma y una pena de 16 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, pero su banda sigue operando.

La Justicia Federal, continúan las actuaciones correspondientes en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes con posibles vinculaciones interprovinciales y se procedió a la detención de dos los involucrados y al secuestro preventivo de la cocaína, la camioneta, además de teléfonos celulares y una importante cantidad de dinero.