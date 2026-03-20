Irán ejecutó públicamente a un deportista que ganó una medalla de bronce en lucha

Una triste noticia sacudió al mundo del deporte. Tras permanecer dos meses detenido, Saleh Mohaddani (quien fue medalla de bronce en la edición 2024 de la Copa Saitiev) fue ejecutado públicamente en la ciudad de Qom por decisión del régimen de Irán.

El atleta quedó privado de su libertad luego de haber participado en una marcha que exigía la destitución de las autoridades de su país, quienes lo acusaron de haber asesinado a un policía durante la protesta. Sin embargo, su familia denunció que fue torturado y, posteriormente, obligado a confesar un crimen que no cometió.

El reconocido luchador de 19 años fue ahorcado en la ciudad de Qom junto a otros dos civiles. " Fueron declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos", sostuvo una publicación oficial.

¿Cuál fue la acusación formal de Irán contra el atleta y los otros civiles que también fueron ejecutados públicamente?

Para el Gobierno, los tres implicados cometieron un delito de moharebeh, concepto que se utiliza para castigar a todos aquellos que agreden a las fuerzas de seguridad o a cualquier autoridad competente. De todas formas, distintos organismos de derechos humanos aseguraron que las víctimas no tuv

Una atleta y activista de Irán alzó la voz en televisión para repudiar lo sucedido con su colega

Horas después de que se llevar a cabo el crimen, Nima Fair (colega del fallecido y activista) repudió lo sucedido en la televisión. "Su ejecución fue un asesinato político flagrante, parte del patrón de la República Islámica de atacar a atletas para aplastar la disidencia y aterrorizar a la sociedad", recalcó en diálogo con Fox News.

ieron acceso a una defensa adecuada y que fueron hostigadas durante el proceso. Por lo tanto, no pudieron dar a conocer su versión de los hechos.