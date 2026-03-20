Seminario de formación para alumnos de la especializacion en Educación y Promoción para la Salud

Gonzalo Basile, Coordinador Regional de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del CLACSO, durante es transcurso de la mañana, encabezó este seminario en la en el marco del inicio de la especialización en Educación y Promoción para la Salud.

La propuesta académica, que comenzó el dictado de su primer módulo el día de ayer, se destaca por ser la primera en su tipo en las regiones del NOA y NEA en Argentina. Desde la institución manifestaron una gran satisfacción por el nivel de convocatoria, ya que los cupos se encuentran totalmente cubiertos y una importante cantidad de postulantes quedó a la espera debido al alto interés que despertó la oferta educativa en la región.

El doctor Basile manifestó que era un placer participar de la inauguración de este espacio y señaló que la apuesta consistía en construir una escuela de posgrado en educación para la salud, con el objetivo de actualizar y repensar qué tipo de salud pública se está desarrollando en el país.

En su intervención, planteó los desafíos del siglo XXI en los contextos urbanos, rurales y regionales, incluyendo a los pueblos indígenas y originarios de América Latina y el Caribe, además de la propia Argentina.

Asimismo, sostuvo la necesidad de construir un pensamiento crítico sobre la salud pública actual y remarcó los desafíos existentes para transformar el Estado, las políticas públicas y el sistema de salud.

En ese marco, consideró que la propuesta de especialización resultaba bienvenida, especialmente por tratarse de una iniciativa descentralizada en el país, orientada a las regiones del NOA y el NEA.

También destacó que el objetivo central es que este trayecto educativo se constituya como una verdadera escuela político-sanitaria. El especialista señaló la importancia de que los profesionales en formación asuman el desafío de transformar las prácticas actuales para redefinir el modelo de salud pública que se implementa en la provincia de Jujuy.

Finalmente, incentivó el desarrollo de un pensamiento crítico vinculado a la región andina, destacando sus particularidades y desafíos.

Ejes del seminario para la jornada de la tarde

La jornada de formación continuará durante el transcurso de la tarde de hoy, donde se profundizará en la necesidad de refundar el sistema de salud argentino para transformar las prácticas y políticas vigentes.

El seminario abordará el desafío de saldar deudas epidemiológicas y sanitarias históricas, analizando las causas de enfermedad y mortalidad en el país, además de proponer estrategias ante las crisis actuales del sector.

La propuesta académica busca recuperar la salud pública de calidad con un enfoque complejo y de contexto intercultural, superando la visión de lo público como un ámbito de escaso financiamiento destinado únicamente a sectores excluidos. En este sentido, se debatirán respuestas para las necesidades actuales, tales como las dinámicas de crisis ambientales, socioambientales y climáticas, junto con la problemática de la salud mental, con el objetivo de construir nuevas perspectivas y soluciones para estos conflictos.