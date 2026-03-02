Hermanos fueron atacados a puñaladas, uno de ellos murió

Un joven fue asesinado a puñaladas y su hermano se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido atacados por un hombre, quien es intensamente buscado.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró en el predio donde habitualmente se utiliza como una feria y durante la madrugada, se realizaron festejos carnestolendos.

En esas circunstancias, en el momento que la multitud desconcentraba, un grupo de jóvenes amenazaba a los transeúntes y provocaba disturbios en la vía pública.

En un momento determinado, se produjo un enfrentamiento entre estas personas y uno de ellos extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca donde atacó a dos jóvenes hermanos.

Un joven identificado como César Tolaba y su hermano Nahuel Tolaba resultaron heridos de gravedad. El primero de ellos sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde lamentablemente falleció a raíz de un shock hipovolémico.

En tanto el otro joven, que también fue asistido y trasladado al nosocomio local, fue derivado de urgencia al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, donde permanece alojado en la sala de cuidados intensivos.

Los efectivos de la Seccional 16º de Abra Pampa una vez que llegaron al lugar de los hechos y se interiorizaron sobre el sangriento episodio, remitieron las actuaciones al fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación Alberto Mendivil, que como primera medida solicitó la declaración de testigos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la falta de cámaras de seguridad en la ciudad puneña provocó demoras en la investigación penal preparatoria.

La misma fuente consultada, le confió a nuestro diairo que los efectivos lograron individualizar a un hombre acusad de ser el presun autor del crimen y es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5.

Por su parte, el fiscal solicitó al juez de Control una serie de registros domiciliarios y además elevó una circular a todas las unidades operativas de la Policía provincial, para tratar de dar con el paradero del inculpado.

Por otra parte se supo que el estado de salud del joven internado es estable, pero sigue siendo con pronóstico reservado.

Los efectivos de la Seccional 16º están a cargo de las actuaciones complementarias.