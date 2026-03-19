Camionero jujeño falleció tras choque en Santa Fe

El camionero oriundo de nuestra provincia, identificado como José Osvaldo Cruz falleció en el Hospital de Emergencias "Clemente Álvarez" de la ciudad de Rosario, luego de estar internado varios días en la unidad de terapia intensiva. El transportista había sufrido un incidente vial el pasado 4 de marzo en la ruta nacional N° 33, a la altura de la localidad santafesina de Zavalla. Se trata de la segunda víctima del choque frontal entre dos camiones.

De acuerdo a la información de diarios de la provincia de Santa Fe, el pasado martes alrededor de las 5.30, Cruz perdió la vida en el mencionado nosocomio rosarino como consecuencia de los politraumatismos que sufrió, según el diagnóstico recibido.

El jujeño había sido rescatado con vida, aunque presentaba traumatismo de cráneo, múltiples fracturas y lesiones en el tórax. La gravedad de su estado motivó el traslado urgente en helicóptero sanitario hasta Rosario, donde ingresó bajo asistencia mecánica respiratoria.

El hecho

El fatal incidente sucedió el 4 de marzo, cuando dos camiones chocaron de frente en el kilómetro 772 de la ruta nacional N° 33, un tramo conocido por su circulación intensa de transportes. El siniestro conllevó a un importante operativo de rescate, en el que participaron ambulancias, bomberos, agentes de tránsito y personal policial santafesino.

En el lugar, ya se había constatado la muerte del otro camionero involucrado, quien quedó atrapado y murió calcinado por el incendio que consumió la cabina de su vehículo.

Además de las dos víctimas fatales, una tercera persona resultó herida en el siniestro, quien se encontraba lúcida y fue atendida en el lugar por personal sanitario, sin que sus lesiones revistieran riesgo vital.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal de la Comisaría 31º de Zavalla y la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI), quienes trabajan en el relevamiento de pruebas para determinar las causas exactas del choque.

Una de las hipótesis apunta a una mala maniobra o una posible distracción, aunque no se descartan otras variables hasta completar las actuaciones.

En el hospital, el personal médico mantuvo bajo seguimiento la evolución de Cruz, quien desde el primer momento presentó un diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en la mañana de este martes, tras varios días en terapia intensiva y con pronóstico crítico. Así, el accidente finalmente se cobró la vida de dos camioneros.