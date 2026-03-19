Jujuy presentó en Buenos Aires el Calendario de Semana Santa "Devoción en las alturas"

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto al director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, Pablo Cagnoni, presentó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires el Calendario de Semana Santa "Devoción en las alturas".

En el acto estuvo también la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel y el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos, junto a invitados especiales, dando a conocer las más de 150 propuestas en las cuatro regiones de la provincia durante el fin de semana largo de abril.

En el espacio que reunió a referentes del sector para compartir la propuesta turística de la provincia, se destacaron operadores turísticos, medios especializados en turismo e invitados especiales.

Presencia/ Posadas y Valdecantos con el director de Promoción, Pablo Cagnoni y la presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel.

En ese contexto, Cagnoni destacó que "Jujuy sale a buscar a los turistas con ideas nuevas para que redescubran la provincia" y subrayó el trabajo en conjunto que se viene realizando con la Subsecretaría desde hace tiempo, como con el programa Best Tourism Villages, que tiene a Maimará y Caspalá como pueblos ganadores de ese reconocimiento.

Posadas, por su parte afirmó: "Nos sentimos acompañados por la subsecretaría, demostramos que cuando estamos todos unidos es mucho más fácil implementar las propuestas. El gran logro de los últimos años es el trabajo de un gran pueblo que crece y se une de la mano del turismo".

A su turno la presidente de la CAT resaltó "el trabajo que viene llevando adelante Posadas con todo su equipo para que haya una agenda llena de propuestas que hace que el turismo se mueva. Los números de Jujuy siempre están bien gracias al trabajo mancomunado".

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Además, destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado como eje para el crecimiento del turismo, y remarcó el buen desempeño de Jujuy, sostenido por una agenda activa y una propuesta consolidada durante todo el año.

En otro tramo de sus declaraciones, Posadas destacó que Buenos Aires sigue siendo el principal emisor de turistas hacia la provincia. "Buscamos superar el 70% de ocupación. Jujuy ofrece una conexión auténtica con la espiritualidad que no se encuentra en otro lugar", afirmó.

Además, valoró el esfuerzo del sector privado jujeño, destacando que hoteleros y gastronómicos trabajaron para mantener tarifas competitivas, facilitando que más argentinos elijan el Norte en este contexto económico.

Valdecantos resaltó la preparación de las cuatro regiones: Quebrada, Valles, Yungas y Puna, e hizo hincapié en la conectividad aérea, clave para recibir al flujo de viajeros que llegará durante el fin de semana largo.

Además recordó que el nuevo vuelo de Flybondi entre Córdoba y Jujuy potenciará la llegada de visitantes.

Presentación/ Diego Valdecantos se refiere al calendario de Semana Santa "Devoción en las Alturas".

"Estamos preparados para que el turista participe activamente de nuestras tradiciones, como los Vía crucis y las ermitas de Tilcara", señaló.

Es de destacar que el ministerio digitalizó toda la agenda de actividades religiosas, a través de un código QR disponible en redes sociales y folletería, los turistas podrán descargar en su celular el cronograma completo con más de 150 actividades.

Con este lanzamiento, Jujuy inicia la cuenta regresiva para una celebración única. Entre montañas de colores y tradiciones ancestrales, la provincia se posiciona como el destino imperdible para quienes buscan fe, cultura y paisajes inolvidables.

Aunque el feriado largo por Semana Santa inicia el 2 de abril, en Jujuy desde el Domingo de Ramos se comenzará a vivenciar las instancias previas con el descenso de la Virgen de Copacabana de Punta Corral a Tumbaya y el Miércoles Santo en Tilcara, donde se concentrará el mayor porcentaje de visitantes a la provincia.