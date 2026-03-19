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Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Reconversión del alumbrado

Se instalaron seis columnas con artefactos Led de 150 watts.

Jueves, 19 de marzo de 2026 00:08

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con la modernización del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, a través de intervenciones impulsadas por la Secretaría de Servicios Públicos.

Como parte de esta iniciativa es que se aplicó el plan de reconversión del alumbrado público a tecnología Led sobre la calle General Paz, en el tramo comprendido entre Alvear y Güemes, con el objetivo de mejorar la iluminación, reforzar la seguridad vial y de los peatones y optimizar el consumo energético.

Los trabajos incluyeron la instalación de seis columnas de 9,5 metros de altura libre, junto con la colocación de seis artefactos Led de 150 watts, lo que permite una iluminación más eficiente y de mayor calidad en la zona.

También se realizó la renovación del cableado del sistema de alumbrado, instalando una nueva conexión aérea que garantiza un mejor funcionamiento del servicio.

La instalación se completó con el montaje sobre perchas de suspensión y el uso de grampas preaisladas, garantizando la correcta aislación y seguridad del sistema eléctrico.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral que busca avanzar hacia una ciudad más moderna, eficiente y sustentable, mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.

 

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