JUAN PINTO

Mañana la Municipalidad de San Pedro de Jujuy en conjunto con el hospital Paterson dará inicio a un importante operativo de prevención en el marco de la campaña de lucha contra el dengue 2026.

Atentos a la aparición de casos de chikungunya en diferentes localidades de nuestra provincia, se tomó la decisión de organizar este operativo donde se intentará realizar un barrio completo por toda la ciudad. Encabezarán el operativo, 30 agentes de defensa civil y 30 trabajadores de Atención primaria de la salud. La idea es salir a los barrios los días martes y viernes. Debido a los feriados que se avecinan, las primeras dos semanas se trabajará el viernes en horario corrido.

El cronograma de trabajo ya está estipulado y se anticipó que el operativo de prevención tendrá una duración de por lo menos dos meses. De manera simultánea el municipio continuará con el desmalezamiento en barrios.

En este sentido se informó que mañana visitarán todos los barrios que comprenden el área de incumbencia del Caps del CIC Nueva Ciudad y el Caps de Ejercito del Norte. Para esa jornada, durante la mañana, tienen pensado visitar 60 manzanas y por la tarde, con el camión del municipio realizar descacharrado.

Afirmaron que el vecino es la tercera pata importante de la campaña, por eso es fundamental que cada uno mantenga la limpieza de sus hogares, eliminando los lugares que puedan servir como criaderos de mosquitos. De nada sirve que el municipio y el hospital pongan vehículos y personal a trabajar en estos operativos, si no hay compromiso vecinal.

Actualmente en San Pedro no hay casos de dengue ni chikungunya, por eso se actúa preventivamente para mantener atenta a la comunidad y a su vez controlar o disminuir la población de mosquitos en la ciudad.