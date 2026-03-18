Renunció la funcionaria que investigó el caso $Libra

María Florencia Zicavo, la funcionaria del Ministerio de Justicia que tuvo a cargo la investigación interna del caso $Libra, renunció a su cargo en las últimas horas, en medio de cambios en la conducción del organismo.

La salida fue oficializada ayer en el Boletín Oficial. Según consta, la renuncia había sido presentada el pasado 5 de marzo. Zicavo se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio y respondía en la práctica a Sebastián Amerío, quien fue número dos del organismo y un referente cercano a Santiago Caputo.

La renuncia se produjo luego del reemplazo de Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques dentro del Ministerio de Justicia. Se trata de otra salida que impacta en el esquema de influencia del asesor presidencial.

Zicavo había sido designada en febrero como titular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada como respuesta inmediata del Gobierno al caso $Libra.

Según se informó en su momento, la función de la UTI era "recabar información y colaborar con el Poder Judicial".

"No tiene el mote de investigadora sino de recolectar toda la información que crea pertinente o que le soliciten para -efectivamente- aceitar los mecanismos para que la Justicia pueda avanzar rápidamente", había explicado Manuel Adorni.

El informe elaborado por Zicavo no fue difundido públicamente y fue remitido al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación.

De acuerdo a lo señalado por la propia funcionaria, no solicitó asistencia ni convocó especialistas para su elaboración.

Zicavo fue convocada a declarar por la Comisión Investigadora $Libra del Congreso.

Ante ese requerimiento, presentó una cautelar para dilatar el proceso y finalmente no respondió ni se presentó. Ningún representante del Ejecutivo asistió a responder las preguntas de la comisión.

Abogada especialista en derecho migratorio, de 36 años, se desempeñó como docente de Derecho Administrativo en la UBA y fue relatora de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.