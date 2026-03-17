Desarticulan un punto de venta de drogas con delivery en El Carmen

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que, en el marco de investigaciones por narcomenudeo impulsadas por las Fiscalías especializadas, se llevaron a cabo allanamientos el pasado 12 de marzo en la ciudad de El Carmen. Los procedimientos contaron con la intervención de Ayudantes Fiscales y el trabajo conjunto con personal policial y la Brigada de Monterrico.

Las tareas investigativas permitieron identificar a los involucrados y obtener las órdenes judiciales para allanar dos domicilios vinculados a la actividad ilícita. Como resultado de los operativos, se secuestraron dos teléfonos celulares y la suma de 406.000 pesos en efectivo.

En cuanto a los estupefacientes, los efectivos incautaron quince fracciones de pasta base y diecisiete de cocaína. Además, se encontraron recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de las dosis y otros elementos con restos que dieron positivo para clorhidrato de cocaína y pasta base.

Uno de los elementos más relevantes de la investigación fue el secuestro de una motocicleta de 150 cc tipo cross, que era utilizada para la venta bajo la modalidad delivery, lo que permitía a los investigados realizar envíos de droga a domicilio.

Ayer lunes 16 de marzo se realizó la audiencia imputativa y de prisión preventiva ante el Juez de Control, Dr. Pablo Pullen Llermanos. A solicitud del Fiscal, Dr. Luis De Aparici, se imputó al único detenido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Tras la presentación de las pruebas, la autoridad judicial dictó su prisión preventiva por el término de 30 días.

Las actuaciones continúan a fin de profundizar la investigación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron la importancia de las denuncias anónimas, que pueden realizarse a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar o mediante los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.