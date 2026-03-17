Un niño de 3 años falleció por una descarga eléctrica

De acuerdo a la información policial, el hecho sucedió ayer a la tarde en momentos que el pequeño de 3 años iba junto a sus padres en una moto de 110 CC. de cilindrada por la ruta provincial N°55, en el departamento El Carmen.



Un hecho lamentable que ocasiono la muerte de un niño de tan solo 3 años como consecuencia de una descarga eléctrica mientras viajaba en moto junto a sus padres por la ruta provincial N° 55, tramo perteneciente a la zona rural del municipio de Perico. Si bien el hecho aún es materia de investigación, habrían tenido contacto con un cable de alta tensión que estaba cortado y se encontraba en el camino terrado.



En ese contexto, alrededor de las 19 horas cuando el rodado transitaba por el tramo a la altura de la Finca López, una fuerte descarga eléctrica sorprendió a los ocupantes. Como consecuencia de esto el niño perdió el conocimiento, por lo que de inmediato dieron a alerta al Sistema 911.

El personal del SAME se hizo presente en el lugar realizando las tareas de reanimación a la criatura. Sin embargo, luego de aproximadamente 50 minutos de trabajo se produjo su lamentable deceso.

De acuerdo a la información policial, el fallecimiento se produjo por un “paro cardiorrespiratorio por electrocución”. También fueron atendidos en el lugar el padre y la madre, de 37 y 26 años, respectivamente, quienes sufrieron quemaduras y fueron trasladados al hospital “Arturo Zabala” de la ciudad de Perico para una mejor asistencia, por lo que se encuentran fuera de peligro.



Tras esto, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se inició una investigación para conocer las causales del incidente trágico.