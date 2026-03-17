El viernes habrá taller

La Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes invitó a participar del Taller sobre Animales Peligrosos de Reyes, que se dictará este viernes desde las 10. La propuesta está destinada a personas de todas las edades y será totalmente gratuita. El objetivo es reconocer y cómo actuar ante un posible encuentro o picadura, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos.

El encuentro estará a cargo de Agustín Carabajal quien brindará información sobre las principales especies consideradas peligrosas presentes en la zona, cómo identificarlas, cuáles son sus hábitos y qué medidas de prevención se deben tomar para evitar accidentes, como ejemplo arañas y alacranes, realizando un reconocimiento y prevención.

El taller está especialmente dirigido a los residentes de Villa Jardín de Reyes, Guerrero, León, Lozano, Termas de Reyes y barrios aledaños, y para vecinos de otros distritos de la ciudad, ya que se trata de animales que se encuentran ampliamente distribuidos en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy.

Desde la Delegación se destacó la importancia de este tipo de jornadas de capacitación, que buscan informar, prevenir y generar conciencia en la comunidad sobre la convivencia responsable con la fauna local y las acciones adecuadas ante situaciones de riesgo. Más información al 3885137054 y 3884382950 o dirigirse a avenida Cafrune 1562.