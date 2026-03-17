Chikungunya: prevén que aumenten los casos en Jujuy

Tras la confirmación de seis casos de chikungunya en Jujuy, cuatro en Aguas Calientes, uno en Caimancito y otro en Perico, el médico infectólogo Gustavo Echenique analizó el escenario epidemiológico actual y advirtió que el número de contagios podría seguir en aumento en las próximas semanas.

El especialista explicó que la presencia del virus en la provincia no resulta inesperada en el contexto regional, marcado por un fuerte brote en países vecinos, y señaló que las actuales condiciones climáticas, con abundantes lluvias y altas temperaturas, favorecen la proliferación del mosquito vector Aedes Aegypti y Albopictus.

"Estamos frente a un virus que tiene un nuevo genotipo que ingresó primero a Bolivia y posteriormente a Argentina. Este genotipo le confiere mayor adaptabilidad al mosquito y, por lo tanto, una mayor infectividad", explicó.

Echenique detalló que el actual escenario epidemiológico tiene su origen en el brote registrado en Bolivia, donde el virus provocó un fuerte impacto sanitario.

Según precisó, en ese país se contabilizan más de seis mil casos y al menos seis fallecidos, con focos importantes en zonas cercanas a la frontera con Argentina.

"La curva de contagios se fue desplazando hacia el sur de Bolivia, tocando localidades fronterizas como Bermejo, Yacuiba y Tarija. A partir de allí la situación se trasladó a nuestro país, especialmente a Salta", señaló.

En esa provincia ya se registran más de 155 casos, con epicentro en Salvador Mazza y también con circulación en la capital salteña y en San Ramón de la Nueva Orán.

En ese contexto, el infectólogo sostuvo que la llegada del virus a Jujuy era una posibilidad prevista.

"Sabíamos que iba a entrar en algún momento a la provincia. Lo que no estaba claro era qué localidad iba a ser la primera en registrar casos", indicó.

Finalmente, el primer foco se confirmó en Aguas Calientes, donde hay 6 contagios, mientras que también se reportaron casos en Perico (2) y Caimancito (1).

Ante este escenario, el especialista remarcó que el principal desafío es fortalecer las acciones de prevención, especialmente en localidades con mayor densidad poblacional.

"Perico tiene cerca de 75.000 habitantes, por lo que hoy por hoy tiene que ser un punto central en cuanto a las estrategias de prevención", señaló.

Echenique destacó que, si bien las municipalidades y los organismos sanitarios realizan tareas de descacharrado y control del mosquito, el rol de la población es clave.

"El trabajo que hagamos cada uno en nuestros domicilios es clave. Incluso es más importante porque el mosquito Aedes Aegypti es netamente domiciliario", explicó.

El especialista recordó que el insecto se reproduce en cualquier recipiente que acumule agua, desde baldes hasta tapitas de botellas.

"Cada siete días las camadas de mosquitos pueden duplicarse. Por eso el control debe ser permanente", advirtió al tiempo que explicó que el mosquito tiene un radio de acción limitado, de aproximadamente 100 metros.

"Por eso decimos que el mosquito que encontramos en nuestra casa probablemente nació allí o en la vivienda del vecino", sostuvo.

El infectólogo también detalló las principales diferencias clínicas entre chikungunya y dengue.

En el caso del chikungunya, explicó, la enfermedad se caracteriza por una fiebre alta que puede alcanzar los 38 o 39 grados, acompañada por dolores articulares muy intensos.

"Es un virus artritóxico, es decir que promueve inflamación en las articulaciones. Los dolores pueden ser tan fuertes que al paciente le cuesta subir escaleras, abrir una puerta o incluso peinarse", explicó.

A diferencia del dengue, donde los dolores musculares y articulares suelen ser moderados, en chikungunya pueden ser prácticamente invalidantes. Esto se debe a que el virus se replica en las articulaciones y desencadena fuertes procesos inflamatorios.

La enfermedad, además, puede atravesar distintas fases. La etapa aguda puede durar hasta un mes con dolores intensos; luego aparece una fase subaguda que puede extenderse hasta tres meses, en la que el virus ya no está presente pero sí su material genético, que sigue generando inflamación.

GUSTAVO ECHENIQUE

En algunos casos, el cuadro puede volverse crónico y prolongarse entre tres y cinco años.

"Muchas veces remeda a una artritis reumatoidea y se utilizan tratamientos similares", explicó.

Si bien la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, Echenique señaló que en algunos casos pueden presentarse complicaciones graves. Entre ellas mencionó encefalitis, miocarditis o hepatitis, producto de procesos inflamatorios intensos que pueden derivar en fallas orgánicas.

"No existe un tratamiento antiviral específico para chikungunya, por lo que es fundamental actuar en los primeros días de la enfermedad", explicó.

El especialista también explicó por qué actualmente el virus chikungunya está teniendo mayor protagonismo que el dengue en la región. Según indicó, esto se debe a que gran parte de la población ya estuvo expuesta al dengue en los últimos años.

"Hoy estamos en una meseta epidemiológica para dengue. En cambio, chikungunya ingresa con un nuevo genotipo frente al cual la población no tiene inmunidad", dijo.

A este escenario se suma un contexto climático que favorece al mosquito, al respecto Echenique advirtió que las recientes lluvias y las altas temperaturas generan un ambiente ideal para la proliferación del mosquito.

"Las lluvias llenan los recipientes con agua y luego el calor acelera la maduración del Aedes Aegypti. Eso hace que las camadas se desarrollen más rápido", explicó.

En ese sentido, dijo que es probable que se registren nuevos contagios en distintas localidades de la provincia. "Nosotros deseamos que no haya más casos, pero lo más probable es que aparezcan y que el virus llegue a otras ciudades", cerró.

Jornada de actualización

MARCELO QUIPILDOR

En paralelo a este escenario epidemiológico, el sábado pasado se realizó una jornada de actualización médica sobre dengue y chikungunya dirigida a profesionales de la salud. La actividad fue organizada por Medineco y el Consejo de Médicos de Jujuy, y contó con la participación del infectólogo Marcelo Quipildor, del hospital “San Vicente de Paul” de Orán, Salta quien actualmente trabaja en una de las zonas más afectadas por el brote. Junto con Gustavo Echenique, en el encuentro se abordaron aspectos clínicos, diagnóstico, tratamiento y manejo de casos graves, además de analizar experiencias de otros países donde el virus tuvo fuerte impacto.

La jornada se desarrolló de 9 a 13 y reunió a más de 60 participantes, además de profesionales que siguieron la capacitación de manera virtual desde distintos puntos de la provincia.

“Fue muy importante porque permitió actualizar conocimientos y debatir cómo actuar frente a un posible aumento de casos”, señaló Echenique. Las exposiciones fueron grabadas y próximamente estarán disponibles de manera gratuita en el canal de Youtube del Consejo de Médicos. Entre las conclusiones del encuentro, el especialista destacó la necesidad de que el sistema de salud se mantenga preparado ante la posible expansión del virus.

“Tenemos que seguir capacitándonos porque muchas veces de nosotros depende la vida de las personas”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que tanto el sistema sanitario como la población deben trabajar de manera conjunta para evitar que el brote se expanda. “Si no hay mosquito, no hay enfermedad”, resumió.