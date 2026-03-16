Reivindican actuación de las mujeres en Malvinas

Los veteranos de guerra de Malvinas jujeños dieron una lección de respeto al reivindicar el rol de las mujeres que participaron del conflicto bélico de 1982, cuya actuación fue invisibilizada al punto que son muy pocas las personas que saben de su existencia.

Una de ellas es Silvia Barrera, quien invitada por la Fundación Generación Malvinas -integrada por hijos de excombatientes- llegó a nuestra provincia para relatar sus días en el buque hospital ARA "Almirante Irízar". Lo hizo en el marco de una charla que tuvo lugar el viernes último en el cine Select y que fue moderada por la escritora jujeña Laura Ballatore y el titular del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón.

Barrera, al igual que las otras cinco instrumentadoras quirúrgicas que estuvieron embarcadas en el Irízar del 8 al 18 de junio de 1982, padeció destratos e indiferencia por años hasta que inició una verdadera cruzada en procura de alcanzar el reconocimiento. Y lo logró, aunque aún debe seguir peleando por el espacio que se ganó en la guerra. Aquí, en nuestra provincia, recibió todos los honores. Es más, los veteranos de guerra jujeños tuvieron un gesto hermoso con ella al escoltarla desde el hall de ingreso de la sala hasta el escenario del cine Select donde ofreció su testimonio ante un público emocionado que disfrutó cada momento de su apasionado relato.

Silvia Barrera tenía 23 años cuando se ofreció como voluntaria para ir a Malvinas. Era instrumentadora quirúrgica y su misión era asistir a los médicos en las operaciones y atender a los pacientes en el proceso de recuperación. Cuando habla de su experiencia siempre lo hace en plural mencionando que once mujeres fueron reconocidas como veteranas de guerra, de las cuales seis -Susana Maza, Cecilia Ricchieri, Norma Navarro, María Marta Lemme, María Angélica Sendes y Barrera- eran personal civil del Ejército Argentino que estuvo en el Irízar.

En la actualidad Barrera recorre el país brindando conferencias para visibilizar el rol de las mujeres en la guerra de Malvinas.

Tras la charla, el público presente pudo hacer preguntas y se entregaron distinciones, además de resoluciones del Concejo Deliberante vinculadas con la presencia de la veterana de guerra que fue declarada huésped de honor de San Salvador de Jujuy.

A pedido de Laura Ballatore, el encuentro concluyó con la entonación de la Marcha de las Malvinas. Cabe destacar la presencia de integrantes de la asociación civil "La gauchita" que llegaron con sus abanderadas y escoltas; y que el Concejo capitalino hizo posible la presencia de Barrera en Jujuy.