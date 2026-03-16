Feria barrial que refleja la economía cotidiana

Cada fin de semana, un tramo de la avenida Mejías, en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, se transforma en un gran mercado a cielo abierto. Entre las calles Vespucio y Arismendi, decenas de vendedores informales despliegan sus puestos con una amplia variedad de productos que atrae a vecinos del sector y de barrios aledaños.

Verduras recién cosechadas de la zona, huevos por maple, quesos de cabra, carne de llama y de cordero, productos de almacén y artículos de limpieza de industria boliviana forman parte de la oferta que aparece especialmente los sábados y domingos. A ello se suma una extensa variedad gastronómica que convierte el paseo en un punto de encuentro para almorzar o compartir en familia.

Entre los platos más buscados se destacan las empanadas, humitas y tamales, además de salteñas, chicharrón de cerdo y menús caseros preparados por comedores del sector. Tampoco faltan los elaborados dulces, como maicenas, tartas y jugos naturales, que completan la propuesta.

Lejos de tratarse de una presencia ocasional, esta dinámica se repite desde hace al menos cinco años y ya forma parte del paisaje comercial del barrio. Para muchos vecinos, representa una oportunidad para hacer las compras de la semana a precios más accesibles.

Pero además del movimiento en los puestos informales, el flujo de personas termina beneficiando al corredor comercial de la zona. Muchos compradores aprovechan la visita para ingresar a los locales de indumentaria del sector, carnicerías y almacenes y recorrer los puestos de ropa y zapatillas americanas.

VARIEDAD | DESDE ZAPATILLAS AMERICANAS HASTA PRODUCTOS DE ALMACÉN.

Consultados sobre la presencia de vendedores informales, algunos comerciantes del área señalaron que, al concentrarse principalmente los fines de semana, no lo consideran una competencia directa. Por el contrario, sostienen que el movimiento atrae consumidores y reaviva la actividad en una zona que durante la semana tiene menor circulación.

El fenómeno también se vincula con la situación del mercado laboral y los ingresos en la provincia. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, correspondiente al tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación en Jujuy se ubicó en el 3,9%, una de las más bajas del país.

Sin embargo, el mismo informe advierte sobre tensiones en el mercado laboral. El 18,7% de las personas ocupadas buscaba otro empleo, una proporción superior al promedio nacional. A esto se suma un nivel de subocupación del 10,4%, lo que refleja que muchos trabajadores necesitan ampliar sus ingresos.

Los datos sobre ingresos también muestran un escenario de menor capacidad económica respecto al promedio del país. El ingreso promedio individual en Jujuy fue de $674.758, muy por debajo de la media nacional de $956.283, mientras que el ingreso per cápita familiar se ubicó en $431.944.

En este contexto, las ferias y espacios de comercio informal se convierten en una alternativa económica para muchas familias que buscan complementar sus ingresos o generar una actividad propia.

Así, cada fin de semana, la avenida Mejías no solo se llena de puestos y compradores, sino que también refleja una dinámica económica cotidiana donde conviven el trabajo informal, el consumo barrial y la búsqueda de precios más accesibles.

La inflación se mantiene en 3,1%

En febrero, la inflación de Jujuy fue de 3,1%, traccionada fuertemente por los gastos en Vivienda, combustible y electricidad que aumentaron durante ese mes un 10,5%.

El índice provincial resultó así superior a la media nacional que fue de 2,9% y menor al índice del NOA que marcó 3,5%.

Durante el segundo mes del año en Jujuy los productos de perfumería y los cortes de carne registraron las principales subas.

El costo de las canastas básicas se conocerá mañana, cuando la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) de a conocer el informe.

En enero, una familia tipo necesitó generar ingresos por $1.267.853 para cubrir alimentos y servicios básicos, es decir, para no quedar bajo la línea de la pobreza. Y $574.103 para costear solo la alimentación básica, manteniendo así al grupo familiar sobre la línea de la indigencia.