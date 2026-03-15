El Carmen y otra apuesta por Torrico

Con objetivos renovados, Atlético El Carmen volvió a apostar a Abel Torrico en la conducción técnica en Primera masculino buscando ser protagonista en la Liga Departamental y Copa Jujuy. Jorge Pérez, presidente del "chacarero" expresó "estoy agradecido con Abel por haber vuelto otra vez al club, y este proyecto es una continuación con el cuerpo técnico anterior, intentando mezclar entre chicos y jóvenes de experiencia. Como dirigente para eso estamos, para tratar de pelearla y asumir compromisos, aunque la situación económica para todas las instituciones es complicada, esperamos que en el torneo nos vaya como deseamos y darle alegrías a los simpatizantes", sintetizó.

Torrico en su cuerpo técnico, estará acompañado por Diego Martínez (ayudante de campo y DT de la Reserva), Gerardo Gasparri (preparación física) y Raúl Cano (entrenador de arqueros). El campeonato de la Liga Departamental está previsto iniciar el próximo 29 de marzo.

Por el momento las prácticas del plantel se desarrollan desde las 15.30 con trabajos de nivelación y puesta a punto físico.

En su presentación, el entrenador Torrico resaltó que se trata de su segundo ciclo al frente del "chacarero", y aseguró que llega con el objetivo de armar un equipo protagonista. Ante el requerimiento de diario El Tribuno de Jujuy se mostró "contento en esta segunda etapa porque ya estuve en el 2023, ya lo conozco al club por haber jugado un Regional y haber dirigido, cuando me llamó el presidente, tocamos un par de condiciones de lo que implica tener un equipo competitivo y protagonista como me gusta a mi, llegamos a un acuerdo y arrancamos para no perder tiempo".

A la vez aseguró que "vamos a trabajar con la mayor seriedad posible, es lo que pedí, sobre todo con el armado de un cuerpo técnico, un ayudante de campo, un entrenador de arqueros, un preparador físico, que para mi es fundamenta. Después lo que hace a la conformación con la llegada de refuerzos que es importante traerlos, son jugadores que conozco y los tuve en otros clubes. Sumados a los que ya estaban y algunos de Reserva que se sumarán para formar un buen grupo y así llegaremos bien con los tiempos", agregando que "ya algunos chicos se incorporaron y eso habla del compromiso que tienen, pero seguiremos armándonos y hablando jugadores en una pretemporada bastante intensa para afrontar todos los torneos que jugaremos. Venimos con la idea de que el equipo sea competitivo y pueda pelear el torneo. Tenemos confianza en el trabajo que vamos a realizar", esbozó el técnico.

El flamante DT también remarcó que su llegada se apoya en la experiencia acumulada en su trabajo concretado por Sportivo Rivadavia y Atlético Cuyaya. En ese sentido, adelantó que se encuentra sumando futbolistas que ya conoce de procesos anteriores, buscando consolidar un plantel equilibrado para la temporada.