Cortes de luz programados para mañana

La empresa de suministro de energía eléctrica informó cortes programados para mañana con el fin de optimizar la calidad del servicio eléctrico.

Las tareas de mantenimiento estan programadas para barrios de la ciudad capitalina y de la localidad de Libertador General San Martín.

El equipo técnico realizará una interrupción temporal del suministro en B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas. En el horario de 6 a 8 horas aproximadamente.

Y en la localidad de Libertador, en la zona del barrio Ledesma (entre calles Gorriti, Sarmiento, Güemes, 9 de Julio, La Rioja, Éxodo) y zonas aledañas. El servicio eléctrico será interrumpido en el horario de 8 a 12 horas aproximadamente.

Desde la empresa de energía eléctrica informaron que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas. Asimismo recomiendan desenfuchar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

Finalmente inidicaron que estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.