Recuperan en Bolivia tres camionetas robadas

LUIS BELTRÁN

Los rodados fueron recuperadas a 600 kilómetros del límite fronterizo entre Argentina y Bolivia.

Merced al trabajo conjunto entre las instituciones antes mencionadas policiales de nuestra provincia, con la del vecino país de Bolivia, se logró recuperar tres vehículos de alta gama que habían sido robados días atrás en la provincia de Buenos Aires. Por el hecho, dos individuos de nacionalidad boliviana fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Los rodados fueron denunciados como robados en la provincia de Buenos Aires el pasado 23 y 24 de febrero. Una fuente judicial le confió a nuestro diario que los rodados fueron ingresados de manera ilegal al vecino país y fueron trasladados al municipio de Challapata, en el departamento de Oruro, para su comercialización.

Otra de las camionetas fue encontrada cuando tenía destino la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, informaron fuentes cercanas a la investigación.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el fiscal del Mpa local Alberto Mendivil señaló que "recibimos la notificación del robo e inmediatamente nos comunicamos con nuestros pares de Bolivia, el recupero de las camionetas es el resultado de las pesquisas realizadas entre las fuerzas y fiscalías", explicó.

Y agregó, "los vehículos cruzaron hacia el vecino país de Bolivia por pasos ilegales, estaban a 600 kilómetros de la frontera entre La Quiaca y Villazón, la investigación continúa para determinar si se trata de una banda que tiene este modus operandi".

Además pudo saberse que el recupero de una camioneta marca Toyota y dos marca Ford Ranger, se produjo el pasado viernes seis del corriente en suelo tricolor, operativo del cual participaron fuerzas de Bolivia y policías pertenecientes a la Brigada de Investigaciones dependientes de la Unidad Regional 5 de la ciudad de La Quiaca.

Posteriormente, se cumplieron todas las diligencias de rigor para que la Fiscalía de Bolivia, en el paso internacional "Horacio Guzmán" realice la entrega a su par de La Quiaca.

De los vehículos, para que posteriormente sean entregados a sus respectivos dueños quienes ya habían sido notificados y se encontraban expectantes por recuperar lo que les pertenece.

Por último, el fiscal regional del MPA, Mendivil volvió a destacar la labor mancomunada y el accionar de las diferentes instituciones en la frontera, para lograr resolver este tipo de delitos complejos.

Reducidas a menor valor

En tanto el jefe de frontera policial de Bolivia Erick Revollo Torres, indicó a nuestro medio que la Fiscalía de ese país, por el hecho aprehendió a dos personas mayores de edad, que manifestaron estaban a cargo de los vehículos secuestrados.

Ambos son oriundos de ese país, y que los implicados alegaron haber comprado las camionetas sin documentación, los dos sujetos serán imputados por "delito de receptación", es decir adquirir cosas que fueron obtenidas por un delito.

También el jefe policial, detalló que las tres camionetas en Bolivia, tenían un valor cercano a los 200 mil dólares, monto menor al que se consigue en el mercado legal.

Para finalizar, sostuvo que "este tipo de tareas conjuntas es una forma de dar una solución a un viejo problema en la frontera, utilizada como zona de paso y traslado de vehículos argentinos robados hacia otros departamentos bolivianos".