Asociación “La Gauchita” distinguió a mujeres

La asociación civil “La Gauchita” junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia adhirió al Día de la Mujer con la entrega de distinciones a mujeres destacadas en los diferentes ámbitos de la sociedad, muy especialmente a aquellas que mantienen vivas las tradiciones y otras que acompañan las iniciativas que lleva adelante la entidad. El encuentro invitó a reflexionar, valorar y reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad.

En esta ocasión, nos convoca un homenaje muy especial: el reconocimiento a mujeres que, con orgullo y compromiso, mantienen vivas las tradiciones de nuestra tierra; mujeres gauchas que representan valores de identidad, trabajo, fortaleza y amor por la cultura jujeña”, sostuvieron las referentes de “La Gauchita”.

VICTORIA QUIPILDOR | CON SU BEBÉ, JUNTO A SILVIA YAPURA.

Al mismo tiempo agradecieron a “todas las mujeres que hoy como las de ayer siguen dejando su marca en la historia”. En el acto se escucharon inspiradores discursos, entre ellos los de la asesora cultural de “La Gauchita”, Irene Ballatore; y Victoria Quipildor, de Santa Ana, que lució un rebozo tradicional llevando a su bebé sujeto a la espalda. También la presidenta de la asociación civil, Silvia Yapura, agradeció profundamente la presencia de autoridades, representantes de instituciones e integrantes de agrupaciones gauchas. A la hora de entregar las distinciones se destacó que cada una de las homenajeadas simbolizaba “la fortaleza, la perseverancia y el orgullo de ser parte de nuestras raíces”.

Las mujeres destacadas por la asociación “La Gauchita” son Nilda Mabel Dionicio, Marta Cristina Toconás, Martina Flores, Betty Toconás, Hilda Andrea Cruz, Florencia Yulán, Ramona Roldán, Genara Marcela Gaspar, Micaela Elsa Flores, Andrea Soledad Cuellar, Ivana Anabel Burgos, Candela Fernanda Salva, Nancy Durán, Camila Wara Calpanchay, Victoria Máxima Quipildor, Bianca Itati Machaca (Paisana Provincial de la Tradición), María Isabel Valviezo, Marina Yolanda Flores, Laura Ballatore, Pilar Vilte, Gisela Arias, Aylén López y Patricia Ríos.

Tras la emotiva ceremonia las asistentes se dirigieron a las instalaciones de Culturarte donde compartieron un exquisito desayuno gaucho en un marco de gran cordialidad. En el acto estuvieron el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora de Cultura, Gisela Arias; las coordinadoras de Derechos Culturales, Aylén López; de Industrias Culturales, Florencia Cari; la directora de Derechos Humanos, Yolanda Suruguay; la asesora cultural de la asociación “La Gauchita”, Irene Ballatore; el asesor técnico, Julio Alarcón; el presidente de la Federación Gaucha, Mario Mendoza; la diputada provincial Patricia Ríos; y la paisana de Susques, Candela Salva, entre otros.