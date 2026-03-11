Jujeño fue aprehendido en Salta

Un joven de 25 años, oriundo de nuestra provincia, fue detenido por los efectivos policiales salteños, debido a que tenía vigente un pedido de captura de la Justicia jujeña. Sucedió en la ruta provincial N° 10, cerca del límite entre ambas jurisdicciones.

El hecho tuvo lugar días pasados por la mañana, cuando el personal de la Sección Seguridad Vial de la Policía de Salta realizaba controles preventivos en la ruta 10. Se trata de un trazado que nace en la localidad de General Güemes y que finaliza en cercanías de la localidad jujeña de Aguas Calientes, departamento de El Carmen.

En ese contexto, en inmediaciones del paraje Madre Vieja los agentes detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba en sentido norte-sur, con rumbo a Güemes.

Fue entonces que los uniformados procedieron a verificar la identidad del único ocupante, un jujeño de 25 años. De esta manera, se supo que el automovilista tenía pedido de captura de la Justicia jujeña por estar relacionado a una causa por robo.

Como consecuencia de la novedad, los agentes salteños se contactaron con Juzgado de Garantías 2 de la vecina provincia para dejar al sujeto a disposición de la Justicia para un próximo traslado a Jujuy.