Una mujer fue detenida con más de 44 kilos de cocaína

Una mujer que partió de la ciudad de Libertador General San Martín fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional en la provincia de Salta, por llevar más de 44 kilos de cocaína ocultos en los tanques de GNC y en otros sectores del vehículo que manejaba. La inspección fue realizada en un tramo de la ruta nacional N° 9, durante un control de rutina.

El ilícito fue detectado días pasados, en momentos que los agentes de la fuerza nacional pertenecientes a la Sección de Seguridad Vial "Cabeza de Buey" dependiente del Escuadrón 45 "Salta", se encontraban sobre la intersección de las rutas nacionales N° 9 y N° 34.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet Montana que circulaba en sentido norte-sur. La única ocupante, al ser entrevistada por los efectivos, aseguró que viajaba desde la ciudad de Libertador General San Martin con destino final en la capital cordobesa.

Fue entonces que los gendarmes dieron inicio a la inspección del vehículo. Así fue cómo notaron anomalías en dos tanques de GNC, los cuales poseían un peso superior al normal.

A partir de esto que suscitó sospechas, los agentes procedieron a ser más minuciosos realizando cortes en los cilindros de color amarillo. De esta manera, lo que en un primer momento era un indicio pasó a ser una confirmación. Dentro de los tanques de GNC había paquetes tipo "ladrillos" de color amarillo. También, se encontraron elementos similares dentro de los recipientes de combustible y en los laterales de la Chevrolet Montana.

Se trataba de un total de 42 "ladrillos", que al ser abiertos se constató la presencia de una sustancia blanca compacta. Luego fue el momento de realizar la prueba química que permitió confirmar que contenían cocaína de máxima pureza. Tras esto, se pesó la carga y se supo que en total la mujer transportaba 44 kilos 184 gramos del estupefaciente.

Con esta novedad, los agentes de la Gendarmería Nacional procedieron a dar intervención a la Fiscalía Federal de la provincia de Salta, desde la cual se dispuso la incautación de la droga y del rodado, como así también la detención de la involucrada que transportaba el estupefaciente desde la ciudad de Libertador General San Martín.