En las últimas horas se conoció la causa del fallecimiento de un hombre de 52 años domiciliado en la ciudad de Perico. Si bien en un primer momento se generaron especulaciones con respecto a su estado de salud cuando arribó al hospital "Arturo Zabala". De acuerdo al examen cadavérico, el deceso se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

El pasado martes alrededor de las 17.10 un auto Chevrolet Corsa arribó a la guardia de ingreso del nosocomio periqueño, desde el cual hicieron descender a la víctima que se encontraba desvanecida.

Fue entonces que de inmediato los profesionales médicos procedieron a revisar al hombre. No obstante, en ese momento detectaron que no contaba con sus signos vitales, por lo que intentaron reanimarlo sin resultado positivo.

En ese contexto, los familiares que lo llevaron al hospital "Arturo Zabala" refirieron que el fallecido se había descompensado mientras se encontraba en su casa y, producto de ello, perdió la estabilidad. A raíz de eso, lo trasladaron por sus medios a la guardia de emergencia.

Finalmente, desde el hospital se solicitó la presencia del médico policial, quien realizó el examen cadavérico pertinente y determinó que la muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio.