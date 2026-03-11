Un profesor de taekwondo condenado por abuso sexual

Un hombre identificado de 37 años fue condenado a la pena de nueve años de prisión, luego de haber sido declarado autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la educación, dos hechos en concurso real". Estos ilícitos ocurrieron mientras se desempeñaba como profesor de taekwondo en una localidad cercana a la ciudad de San Pedro en el 2021.

Si bien se conoció en las últimas horas, la sentencia fue el pasado lunes cuando en una de las salas de los Tribunales jujeños se constituyeron los magistrados con función de juicio Alejandro Máximo Gloss (presidente de trámite), Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios, con la asistencia del actuario Ricardo Almaraz.

También comparecieron ante el tribunal Juan Carlos Baiud y Luis Rojas, como representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras que la querella estuvo conformada por los letrados Juan Pablo Baigorria Dalal y Gonzalo Esteban Scardigli, por la damnificada.

En este contexto, el Tribunal presenció el debate en el cual se investigaron los hechos que tenían como único acusado al entrenador de artes marciales, defendido técnicamente por Raúl Idelfonso Delgado, y una víctima que al momento de lo sucedido tenía 16 años.

Fue entonces que luego de los debates, los magistrados deliberaron y sentenciaron a la pena de nueve años de prisión al profesor de taekwondo por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la educación, dos hechos en concurso real", en perjuicio de una joven.

En el veredicto, los magistrados resolvieron mantener la libertad que viene gozando el condenado como así también las reglas de conductas ya impuestas. Además, debe presentarse ante las oficinas de Control y Probation del MPA, una vez al mes, bajo apercibimiento de revocar su libertad en caso de incumplimiento.

Al respecto, ordenaron que una vez firme y consentida la sentencia se proceda a la inmediata detención del imputado y su traslado al Servicio Penitenciario provincial a los fines del cumplimiento de la pena impuesta.

Por otro lado, el tribunal resolvió que una vez firme y consentida la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Hechos investigados

De acuerdo a la requisitoria de la Fiscalía que llevó adelante la investigación, el profesor de taekwondo de 37 años llegó a la instancia de juicio por dos hechos. Ambos sucedieron en diciembre de 2021 en el sector de la cantina de un tinglado donde funcionaba la escuela de la actividad deportiva que enseñaba, ubicado en una localidad cercana a la ciudad de San Pedro.

En esas circunstancias, cuando la víctima, de 16 años y alumna de la escuela mencionada, se dirigía hacia la cantina a tomar agua el condenado abusó sexualmente de ella en ambas oportunidades.