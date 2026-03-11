El Año Jubilar Franciscano se abre en la Diócesis de Jujuy

El carisma franciscano en Jujuy se vive en quienes concurren a la Basílica para los servicios espirituales, los sacramentos, la Pastoral de la Escucha y la visita a devociones como el Justo Juez, San Expedito, San Antonio de Padua, los patronos del Milagro y el propio San Francisco de Asís; en busca de fortaleza. Además impregna las actividades culturales en el Museo, el Archivo, las acciones ambientales, sociales y de fraternidad.

En el 2026 toda la familia franciscana está recordando los 800 años de la muerte de San Francisco ocurrida el 3 de octubre de 1226. El Papa León XIV lanzó el Año Jubilar Franciscano en Asís el 10 de enero pasado y en la Diócesis de Jujuy la solemne apertura será el domingo, en la misa de las 20, presidida por el obispo Daniel Fernández. La preparación comenzará esta noche, a las 21, con la adoración eucarística y mañana de 9.30 a 12.30 se realizará una celebración penitencial con varios sacerdotes que confesarán.

El hermano Dante Ríos indicó a El Tribuno de Jujuy que el Santo Padre "conociendo nuestra historia suma a los festejos un decreto concediéndonos las indulgencias, es decir que hasta el 10 de enero de 2027 todas aquellas personas que asistan a una iglesia dedicada a San Francisco pueden ganar la indulgencia plenaria". Se trata de la eliminación de culpas de los pecados personales o de un familiar difunto y los requisitos son peregrinar hacia la iglesia de San Francisco, participar de la misa, confesarse, rezar por las intenciones del Papa, el Credo y algunas oraciones.

En la Diócesis los lugares serán: los templos parroquiales San Francisco de Valle Grande y de Libertador General San Martín, las capillas San Francisco de El Talar, de San Pedro de Jujuy, de Pozo Cavado en Puesto Viejo y de Las Pampitas. Así como la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, que tiene a San Francisco como copatrono, y la Basílica capitalina.

Los frailes van a visitarlos durante el año para rezar con la comunidad, compartir, comentarles el motivo de estos 800 años, contarles quién fue el santo patrono y decirles que fueron beneficiados con la gracia de la indulgencia.

La basílica

CUADRO DE INSPIRACIÓN CUZQUEÑA

El templo de la Basílica San Francisco va a cumplir 100 años en el 2027. Al tratarse de un edificio antiguo tuvo filtraciones en la cúpula pero se lograron solucionar con trabajos hasta el año pasado; ahora previo a la época de lluvias se limpian las canaletas y luego se revisa la estructura. Por otro lado puede surgir humedad ante roturas de caños pero que se van solucionando.

Los sábados por la tarde se reúne la Tercera Orden -que son personas que desean sumarse a la vida franciscana pero quieren seguir con su trabajo y su familia- para estudiar los documentos de San Francisco y vivir el Evangelio al modo del santo, desde su rol como laicos.

Y quienes sienten el llamado para ser frailes -de 18 a 30 años- se los contacta con el encargado vocacional para que participen de encuentros, experiencias y decidan.

Cuatro hermanos en el Convento

Actualmente en Jujuy residen 4 hermanos franciscanos: 3 sacerdotes y un hermano lego. El padre Alfredo Olivera está desde hace 3 años y es de Santiago del Estero; el padre Carlos Guillermo Paz es el nuevo guardián superior, rector de la Basílica y procede de Orán (Salta); el padre Rubén Sica de Villa Bosch (Buenos Aires) y el hermano Dante Ríos que es el vicario y viene de Salta.

Como precisó fray Dante, “San Francisco funda una Orden de Hermanos Menores, todos somos hermanos para San Francisco hasta la creación, le decía hermano sol, hermana luna; hay un cántico. San Francisco es el hermano universal, la fraternidad la conforman los seres humanos, las creaturas, los animales, las plantas, los planetas. Y si es mi hermano necesita mi respeto, mi cuidado, mi ayuda, mi colaboración y tenemos un Dios que es padre”. En cuanto al servicio que brindan, están pensando cómo pueden ayudar desde lo social.