18°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
PTS-Frente de Izquierda
Mario Fiad
San Pedro
PERICO
Ministerio de Desarrollo Productivo
Puesto Viejo
Tren Solar de la Quebrada
Basílica
La opinión
PALPALÁ
PTS-Frente de Izquierda
Mario Fiad
San Pedro
PERICO
Ministerio de Desarrollo Productivo
Puesto Viejo
Tren Solar de la Quebrada
Basílica
La opinión

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Basílica

El Año Jubilar Franciscano se abre en la Diócesis de Jujuy

Hoy jueves comienza la preparación con la adoración eucarística a las 21 en la Basílica. El domingo será la misa.

Eugenia Sueldo
Miércoles, 11 de marzo de 2026 23:43
SAN FRANCISCO DE ASÍS | EN EL ALTAR MAYOR, DEBAJO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN, EN LA BASÍLICA DE LAVALLE Y BELGRANO.

El carisma franciscano en Jujuy se vive en quienes concurren a la Basílica para los servicios espirituales, los sacramentos, la Pastoral de la Escucha y la visita a devociones como el Justo Juez, San Expedito, San Antonio de Padua, los patronos del Milagro y el propio San Francisco de Asís; en busca de fortaleza. Además impregna las actividades culturales en el Museo, el Archivo, las acciones ambientales, sociales y de fraternidad.

En el 2026 toda la familia franciscana está recordando los 800 años de la muerte de San Francisco ocurrida el 3 de octubre de 1226. El Papa León XIV lanzó el Año Jubilar Franciscano en Asís el 10 de enero pasado y en la Diócesis de Jujuy la solemne apertura será el domingo, en la misa de las 20, presidida por el obispo Daniel Fernández. La preparación comenzará esta noche, a las 21, con la adoración eucarística y mañana de 9.30 a 12.30 se realizará una celebración penitencial con varios sacerdotes que confesarán.

El hermano Dante Ríos indicó a El Tribuno de Jujuy que el Santo Padre "conociendo nuestra historia suma a los festejos un decreto concediéndonos las indulgencias, es decir que hasta el 10 de enero de 2027 todas aquellas personas que asistan a una iglesia dedicada a San Francisco pueden ganar la indulgencia plenaria". Se trata de la eliminación de culpas de los pecados personales o de un familiar difunto y los requisitos son peregrinar hacia la iglesia de San Francisco, participar de la misa, confesarse, rezar por las intenciones del Papa, el Credo y algunas oraciones.

En la Diócesis los lugares serán: los templos parroquiales San Francisco de Valle Grande y de Libertador General San Martín, las capillas San Francisco de El Talar, de San Pedro de Jujuy, de Pozo Cavado en Puesto Viejo y de Las Pampitas. Así como la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, que tiene a San Francisco como copatrono, y la Basílica capitalina.

Los frailes van a visitarlos durante el año para rezar con la comunidad, compartir, comentarles el motivo de estos 800 años, contarles quién fue el santo patrono y decirles que fueron beneficiados con la gracia de la indulgencia.

La basílica

CUADRO DE INSPIRACIÓN CUZQUEÑA

El templo de la Basílica San Francisco va a cumplir 100 años en el 2027. Al tratarse de un edificio antiguo tuvo filtraciones en la cúpula pero se lograron solucionar con trabajos hasta el año pasado; ahora previo a la época de lluvias se limpian las canaletas y luego se revisa la estructura. Por otro lado puede surgir humedad ante roturas de caños pero que se van solucionando.

Los sábados por la tarde se reúne la Tercera Orden -que son personas que desean sumarse a la vida franciscana pero quieren seguir con su trabajo y su familia- para estudiar los documentos de San Francisco y vivir el Evangelio al modo del santo, desde su rol como laicos.

Y quienes sienten el llamado para ser frailes -de 18 a 30 años- se los contacta con el encargado vocacional para que participen de encuentros, experiencias y decidan.

Cuatro hermanos en el Convento

Actualmente en Jujuy residen 4 hermanos franciscanos: 3 sacerdotes y un hermano lego. El padre Alfredo Olivera está desde hace 3 años y es de Santiago del Estero; el padre Carlos Guillermo Paz es el nuevo guardián superior, rector de la Basílica y procede de Orán (Salta); el padre Rubén Sica de Villa Bosch (Buenos Aires) y el hermano Dante Ríos que es el vicario y viene de Salta.

Como precisó fray Dante, “San Francisco funda una Orden de Hermanos Menores, todos somos hermanos para San Francisco hasta la creación, le decía hermano sol, hermana luna; hay un cántico. San Francisco es el hermano universal, la fraternidad la conforman los seres humanos, las creaturas, los animales, las plantas, los planetas. Y si es mi hermano necesita mi respeto, mi cuidado, mi ayuda, mi colaboración y tenemos un Dios que es padre”. En cuanto al servicio que brindan, están pensando cómo pueden ayudar desde lo social.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD