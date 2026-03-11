Puesto Viejo ejecutará obras con Energía

En Puesto Viejo el secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro fue recibido por el intendente Marcelo López y acordar un trabajo conjunto que beneficiará en particular a quienes practican actividades deportivas.

El gobernador Carlos Salir "me solicitó recorrer la provincia y ayudar a los intendentes a resolver los problemas vinculados con la prestación del servicio de energía eléctrica", señaló el funcionario provincial.

La Provincia "desde varios años atrás puso la mirada en el deporte, por eso ejecuta el programa Eficiencia energética en los clubes deportivos. Hasta el momento inauguramos más de 134 proyectos de iluminación en clubes, ahora trabajaremos con instituciones de la zona para llegar con iluminación y los niños practiquen deportes".

Pizarro señaló que el municipio está trabajando en varios e importantes proyectos en los cuales la secretaría que conduce puede intervenir, "primeramente debemos evaluar el financiamiento aunque eso no nos detendrá porque el compromiso es con la gente", finalizó.