La Izquierda cuestionó el viaje de Sadir a EEUU

"Mientras el gobernador Carlos Sadir se fotografía en el auditorio del JP Morgan junto a Javier Milei en la 'Argentina Week', la distancia entre las promesas de Wall Street y la realidad de las calles jujeñas nunca fue tan grande", cuestionó el presidente del bloque del PTS Frente de Izquierda, Gastón Remy.

La comitiva de gobernadores de diferentes signos políticos, sumó a la senadora Carolina Moisés quien "actúa como fuerza de venta del plan extractivista, ofreciendo litio como moneda de cambio para inversiones que son más fotos que realidades confirmadas".

Al referirse sobre lo sucedido el pasado lunes como consecuencia del reclamo salarial de los efectivos policiales, apuntó que para "quienes reprimen al pueblo en defensa del plan extractivista y ajuste hay plata", pero para trabajadores y maestros "los salarios iniciales son de $ 770.000 y $ 842.000".

La situación que afrontan los trabajadores estatales "exige más que medidas contundentes" y frente al proyecto Sadir-Milei, "se vuelve urgente que las centrales sindicales (CGT y CTAs) convoquen a un plan de lucha" porque "no pueden seguir mirando para otro lado", acusó.