El domingo empezó con sol, pero la llovizna llegará por la tarde

Según el Servicio Meteorológico, el domingo en San Salvador de Jujuy será un día de constraste, donde el sol dará paso a las nubes y a la lluvia débil, justo a tiempo para refrescar la jornada.

Se espera que hacia la tarde, la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 26°C. Sin embargo, ese calorcito se irá apagando con la llegada de precipitaciones ligeras. El cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Para los que planean actividades al aire libre tras el fin de semana, la recomendación es estar atentos al atardecer. Durante la noche, la lluvia débil continuará haciendo acto de presencia, acompañada de un descenso en la temperatura que rondará los 21°C.