Desde abril se sumarán tres vuelos semanales a Córdoba

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia anunció la incorporación de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba y Córdoba con Jujuy. La frecuencia será de tres vuelos semanales, a partir de abril próximo, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial, según se destacó.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, con referentes de la línea aérea FlyBondi, en el marco de una estrategia sostenida de expansión de rutas y posicionamiento del destino, siendo clave para la provincia.

Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.

Se destacó que en la elección de Córdoba se tuvo en cuenta que esa provincia mediterránea constituye un mercado prioritario por su volumen turístico, su conectividad nacional e internacional y su perfil de viajeros interesados en experiencias auténticas, naturaleza, cultura viva y gastronomía regional, atributos que Jujuy ofrece en sus cuatro regiones: Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

Además existe una importante cantidad de estudiantes jujeños cursando distintas carreras universitarias en la "Docta", como también residentes que están afincados desde hace tiempo pero tienen familiares en Jujuy, generando un intercambio permanente.

Nueva iluminación

La Secretaría de Energía de la Provincia concretó la obra de alumbrado público con sistema de paneles fotovoltaicos y almacenamiento, en la zona de acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy "Dr. Horacio Guzmán".

El proyecto de obras de iluminación fue licitado en septiembre, ocasión en la que se presentaron siete oferentes, tras el cual se iniciaron los trabajos que permitieron que el alumbrado eficiente y solar esté activo al iniciar este año.

La iluminación configurada por postes de alumbrado eficiente Led y sistemas autónomos de energía solar está sobre la Ruta Nacional 66, en su variante 1, en dos lados (sentido Norte-Sur y Sur-Norte) del nudo vial con derivados hacia Perico, San Juancito, San Salvador de Jujuy y el Aeropuerto.

La iluminación del acceso al Aeropuerto Internacional Jujuy está equipada con 36 conjuntos de luminarias LED de 100 W, con una potencia aproximada de 13.000 lúmenes cada una, montadas sobre columnas metálicas de 9 metros de altura. Cada punto de luz opera con un sistema autónomo de energía solar (off-grid), que integra paneles fotovoltaicos (PFV) y baterías de gel para almacenamiento.

Finalmente se destacó desde la Secretaría, que está en la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, que con la puesta en funcionamiento de este sistema de alumbrado público, la Provincia dio otro paso más en su camino de eficiencia energética y el uso de energías renovables y generación limpia, al tiempo que reduce el uso de conexiones a la red eléctrica tradicional.