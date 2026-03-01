Cedems profundiza el reclamo con paro y movilización

El inicio del ciclo lectivo en la provincia continúa marcado por la tensión gremial. El Centro de Docentes de Media y Superior (Cedems) ratificó un paro total de actividades con movilización para este lunes 2 de marzo, bajo la consigna "La educación no se ajusta".

Desde la comisión directiva del sindicato señalaron que la medida de fuerza responde a la "falta de respuestas reales" por parte del Gobierno provincial ante el pliego de reclamos que vienen sosteniendo. "No se trata solo de un reclamo salarial: se trata de defender la escuela pública y el derecho de nuestros estudiantes a una educación digna", expresaron a través de sus canales oficiales.

El malestar docente se fundamenta en tres pilares que el gremio considera críticos: el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación, el desfinanciamiento sostenido de las instituciones y las condiciones de infraestructura y trabajo. "Salarios dignos no son un privilegio, son un derecho", sentenciaron, haciendo un llamado a la unidad de todo el sector para la jornada del lunes.

Más allá de la movilización, el Cedems busca sustentar sus reclamos con datos precisos. Para ello, lanzaron una Consulta Docente destinada a colegas de nivel secundario y superior. Se trata de un relevamiento anónimo que busca conocer en profundidad la realidad que atraviesa el sector en cada rincón de Jujuy.

"Queremos conocer las condiciones de trabajo, sus consecuencias y las problemáticas del sistema educativo más acuciantes", explicaron desde el gremio. El objetivo de esta encuesta es obtener herramientas estadísticas que permitan fortalecer la posición sindical en las mesas de negociación y visibilizar el impacto del ajuste en la cotidianidad de las aulas. Se puede acceder a la encuesta a través del link: https://goo.su/e9kP, y también está publicada en las redes oficiales del gremio.

Cronograma de protesta

La jornada de lucha del lunes iniciará a las 9.30 se brindará una conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples del Cedems, donde se darán detalles sobre la situación paritaria.

A las 10, el sindicato convocó a la concentración en la sede central de calle Balcarce 162 para iniciar la marcha por las calles del centro capitalino.