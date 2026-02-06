27°
Tren Solar de la Quebrada

“Subite al Carnaval”, con un 15% de descuento

Estará vigente este mes y será para todos los pasajeros.

Viernes, 06 de febrero de 2026 00:00

El Tren Solar de la Quebrada lanzó la promoción "Subite al Carnaval", una propuesta especial para los turistas durante este mes con un 15% de descuento, incluyendo los días de festejos carnestolendos.

La promoción está dirigida a pasajeros nacionales y extranjeros, y aplica a las Experiencias 360° y 180°, consolidando al Tren Solar como una de las principales propuestas de turismo sustentable del norte argentino durante la temporada de verano.

El beneficio consiste en un 15% de descuento sobre la tarifa vigente, sin diferenciación entre adultos, menores o jubilados. La promoción es válida para febrero de 2026, en los días habilitados de operación comercial. (lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo)

El Tren Solar se consolida así como una experiencia turística integral que une paisaje, cultura andina, tecnología de energía limpia y desarrollo sostenible, posicionando a Jujuy como un destino innovador a nivel nacional e internacional.

 

