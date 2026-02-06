Proyectos para modernizar el Parque Industrial de Perico

El Consorcio de Empresarios del Parque Industrial de Perico junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) y la Municipalidad de Perico, está impulsando varios proyectos para modernizar el Parque Industrial con el apoyo del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización.

Así lo adelantó el presidente del Consorcio de Empresarios, Héctor Carril, tras una reunión con la ministra de Planificación, Isolda Calsina; Delia Cruz, de la Facultad de Ingeniería y autoridades de la Secretaría de Producción e Industria de la comuna de Perico.

Carril comentó que en la oportunidad "le hicimos saber a la ministra de la necesidad imperiosa que tenemos de modernizar el funcionamiento del parque y los procesos productivos de nuestras empresas locales". "Para lo cual estamos trabajando en un proyecto con la Facultad de Ingeniería y la comuna que nos permitirá entre otras cosas sistematizar el funcionamiento de nuestras instalaciones".

Asimismo, agregó, "estamos gestionando la instalación de un centro de innovación y desarrollo tecnológico que estaría a cargo de la facultad y que le va permitir a nuestras empresas, contar con un apoyo técnico permanente y agilizar de esta manera los procesos productivos que son muy necesarios para ser competitivos".

Por último, el empresario calificó al encuentro cómo "altamente positivo" para el sector. En este sentido el titular del Consorcio ponderó que "encontramos en la ministra un gran apoyo para llevar adelante nuestros proyectos y una persona muy comprometida con el desarrollo de la provincia".