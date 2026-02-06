Jujuy, en el podio de las exportaciones mineras

El gobernador Carlos Sadir anunció que con un volumen operado de 953 millones de dólares, la provincia de Jujuy se posicionó en 2025 como la tercera jurisdicción exportadora de productos mineros del país, remarcando que se alcanzó este logro de la mano del desarrollo del litio, consolidando de esta manera su liderazgo en el rubro.

En este sentido, precisó que Jujuy comparte el podio de provincias mineras exportadoras con Santa Cruz, que totalizó operaciones por 2.383 millones de dólares y San Juan con 1.757 millones de dólares. Luego se posicionan Salta, US$498 millones; Catamarca, US$351 millones y el resto del país sumó US$95 millones.

De acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Jujuy concentró el 15,8% del total nacional de exportaciones mineras (6.037 millones de dólares).

En cuanto al acumulado de 2025, las ventas al exterior entre Jujuy, Salta y Catamarca, integrantes de la Mesa del Litio, sumaron 1.803 millones de dólares. De este volumen, el 50,2% corresponde al litio, el 22,3% a plata y el 20,7% a oro. El resto de minerales concentra el 6,8%.

En el "Lola Mora"

EMBLEMÁTICA | “ARTICULA NUESTRO PASADO, PRESENTE Y FUTURO”, DIJO SADIR SOBRE EL CENTRO DISEÑADO POR CÉSAR PELLI.

Por otra parte, el gobernador recorrió las obras de lo que será el Centro Cultural "Lola Mora", que se construye en el barrio Bajo La Viña de esta capital y que tiene un importante avance. "Es una obra emblemática que articula nuestro pasado, presente y futuro", dijo el mandatario en su visita, oportunidad en la que destacó "el cuidado en el paisajismo, sustentabilidad y diversidad de espacios" que presenta el Centro.

Sobre el interior del espacio cultural, Sadir destacó el equipamiento tecnológico interactivo e ilustrativo que va a estar disponible desde una Sala de Interpretación, con dispositivos especialmente diseñados para personas ciegas, hasta un solárium destinado a diversos talleres.

"Los distintos espacios van a brindar información respecto de quién fue Lola Mora, la historia de César Pelli y todo el proceso de construcción de este magnífico espacio", indicó Sadir, agregando que "en cada paso de la obra respetamos el diseño de Pelli", el destacado arquitecto que ideó el proyecto.

El Centro Cultural "va a ser un lugar fantástico, no solo para los jujeños, sino para todos los turistas que vienen de todas partes del mundo a visitarnos, donde pueden ver nuestra historia, cultura, gastronomía y todo lo que representa la provincia".

Finalmente, sostuvo que la obra en su interior presenta más de un 90% de avance, mientras que la zona de acceso se continúa trabajando en la colocación de adoquinado y de reflectores solares LED autónomos.

Acompañaron al Gobernador en la recorrida el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic y referentes de la empresa responsable de la obra, Panedile Argentina.